Nyt on hyvä aika seurata pirkanmaalaista palloilua – Tällä viikolla on paljon paikallisotteluja: Katso tästä, missä tapahtuu, milloin ja millä hinnalla

Mikko Gynther, Yrjö Kares, Lauri Lehtinen Aamulehti

Olympialaiset päättyivät, joten nyt on hyvin aikaa seurata pirkanmaalaista urheilua. Viikko on palloilurintamalla vilkas. Lähipäivinä on peräti neljä paikallisottelua jääkiekossa, lentopallossa ja koripallossa. Tästä jutusta löydät, mitä tapahtuu, missä,…