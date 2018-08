Nyrkkeilyn EM-kultamitalisti Elina Gustafsson työstää pään sisäiset huutelijat hyväksynnän avulla

Raiko Häyrinen STT, Helsinki

On ottelupäivän aamuja, jolloin nyrkkeilijä Elina Gustafsson heti herätessään tuntee olevansa voittamaton supersankari. Mutta on myös ottelupäivän aamuja, jolloin hän sängystä noustessaan miettii, tuleeko tästä mitään, tuleeko kehässä turpaan.

–Ratkaisevaa on, miten sen käsittelee, Gustafsson kertoi Helsingissä Nyrkkeilyliiton mitalikahveilla, joilla juhlittiin hänen ja Mira Potkosen kesäkuussa voittamia Euroopan mestaruuksia.

–Voi herätä millaisissa tunnelmissa tahansa, mutta kyse on siitä, miten sen saa käännettyä buustiksi ja pystyy luottamaan itseensä. Jos kehään ei mene itseensä luottaen, on turha odottaa voittoa. Se on se ydin, Gustafsson jatkoi.

Jos Gustafsson herää epävarmana, hän ryhtyy otteluun pään sisäisiä huutelijoita vastaan.

–Jos mahdollista, menen luontoon kävelemään musiikit korvilla. Kuuntelen rauhoittavaa musiikkia. Toinen asia on, että hengittelen sängyllä ja kuuntelen mindfulness-tyyppistä musiikkia. Hiljennyn ja omalla tavallani meditoin, annan kaikkien tunteiden tulla ja koetan työntää pois huonoja fiiliksiä. Mutta välillä se on tosi kovaa työstämistä, sillä kyllähän aina päähän tulee huutelijoita, että et sinä mihinkään pysty ja mitä sinä kuvittelet. Ne täytyy työntää pois.

Hyväksynnästä itseluottamusta

Kun Gustafsson voitti kesäkuussa 69-kiloisten Euroopan mestaruuden, hän heräsi loppuottelupäivän aamuna varmana voitostaan.

–En jännittänyt yhtään. Olin heti sillä mielellä, että mä olen niin voittanut tämän. Mutta ei se ollut samanlaista EM-kisojen kaikissa otteluissa. Ensimmäinen matsi oli todella vaikea, sain tosi paljon tehdä työtä.

Gustafssonin mukaan itseluottamuksen rakentamisessa oleellista on kaikkien mahdollisten lopputulosten hyväksyminen etukäteen.

–Ne kaikki ovat ok. Tulee mitä tulee, se on sinun parhaaksesi. Elämä ei lopu häviöön, eikä voitto välttämättä tuo mitään ihmeellistä.

Kun Gustafsson nousee kehään, jännitys on jo ohi.

–Siinä kohdassa koetan vain nauttia. Minua ei enää jännitä, se loppuu lämmittelyn alkaessa. Katson vastustajaa, että millä mielellä hän on liikkeellä.

Raskaansarjan entinen maailmanmestari Mike Tyson sanoi, että jokaisella nyrkkeilijällä on suunnitelma, kunnes sisään tulee ensimmäinen isku.

–Joskus on käynyt niin, mutta silloin täytyy vain kuunnella kulmaa, Gustafsson hymyilee.

–Parhaimmillani saan otteluun flow'n, jossa jutut vain tulevat, olen luova ja elän ottelua hetki hetkeltä, Gustafsson kertoi.

Nyrkkeilyssä lyödään vastustajaa, mutta lyöjän pitää pysyä rentona. Suuttua tai hermostua ei saa.

–En ole koskaan ottelussa hermostunut. Jos niin käy, tulee häviö. Jos alat mennä aggressiolla, sinusta tulee hidas ja näytät kaikki liikkeesi ennakolta. Positiivista aggressiivisuutta saa olla, mutta ei vihaa.