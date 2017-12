Nuorten Leijonien on pysäytettävä tämä Slovakian sankari – seurajoukkueen päävalmentaja kuvailee: "Hänessä on tiettyä slaavilaista luonnetta"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Lempäälän Kisan hyökkääjä Filip Krivosik, 19, laukoi nuoren uransa isoimmat maalit torstaina jääkiekon nuorten MM-kisoissa.

Slovakia yllätti Yhdysvallat – kisaisännän ja hallitsevan maailmanmestarin. 193-senttinen Krivosik laukoi maansa ensimmäisen ja toisen maalin 3–2-voitossa. Sensaatiomaisen voiton viimeisteli ketjukaveri Samuel Bucek (tehot 1+2).

Slovakit eivät olleet kukistaneet nuorten MM-kisoissa jenkkejä kahdeksaan vuoteen. Vuonna 2009 Slovakian sankareina olivat nykyisin NHL:ssä pelaavat Richard Panik ja Tomas Tatar – nyt Mestiksessä 14 ottelussa tehot 1+4=5 kerännyt Krivosik.

–Filip on iso rightin pelaaja, jolla on kohtuullinen laukaus, LeKin päävalmentaja Miikka Kuusela kuvailee suojattiaan.

–Hänessä on tiettyä slaavilaista luonnetta, mutta hyvällä tavalla. Hän elää tunteella, mutta ei tee siitä isoa numeroa, eikä kiukuttele valmennukselle.

Krivosik on pelannut Kisassa lainapestillä. Nuorukainen on HPK:n sopimuspelaajia.

–Potentiaalia on ammattilaispelaajaksi Suomen Liigassa. Ovatko rajat sitten siinä, se on pitkälti Filipistä itsestään kiinni, Kuusela arvioi.

Hyökkääjä testaa rajojaan seuraavan kerran lauantai-iltana Suomea vastaan. Esteenä on maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen, joka on myös pelannut alkukauden HPK:n miehenä LeKissä.

Kisa on pelannut hienon alkukauden ja on Mestiksessä kolmantena. Luukkonen on ollut yksi suurimpia syitä menestykseen.

–Kun "Upia" katsoo vaihtoaitiosta, hän luo turvaa valmentajalle. Iso jätkä, joka kuitenkin liikkuu hyvin. Ja vaikuttaa henkisesti sellaiselta, ettei liikaa stressaile.

Mark Blinch

Luukkonen päästi Kanada-pelissä taakseen neljä kiekkoa ja sai osakseen kritiikkiä. Tanska-pelissä hän pysäytti yhtä vaille jokaisen laukauksen.

–Luukkosella on ollut kaksi vaikeaa peliä. Annan hänelle Tanska-pelistä puhtaat paperit. Luotan "Upiin", Kuusela painottaa.

Suomi on aiemmin voittanut neljä (1987, 1998, 2014 ja 2016) nuorten MM-kultaa. Kuusela uskoo, että tämän vuoden kisoissa on mahdollisuus viidenteen jackpotiin.

–Jos kaikki natsaa, Suomi taistelee mestaruudesta. Tiiveyden ja puolustamisen pitää olla tapissa ja Luukkosen pitää onnistua. Siitä menestys on paljolti kiinni.

Suomi–Slovakia lauantaina kello 23. Ottelu suorana Yle TV2:ssa.