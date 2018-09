Nuori Ilves haastaa kokeneen JYPin kiekkoliigan kotipelissä – Ilveksen kokoonpanossa vain yksi muutos perjantaiseen

Tapani Salo Aamulehti

Perjantain paikallispelissä makean 2–1-voiton Tapparasta vääntänyt Ilves hakee toista voittoa liigakauden ensimmäisestä kotiottelustaan.

Ilves ei ole tehnyt kuin yhden muutoksen paikalliskamppailuun verrattuna. Maalia vahtii Antti Lehtonen ja perjantaina loistovireessä ollut Riku Helenius on luukkuvahtina.

JYP on erittäin kokenut ryhmä. Kolmen kärkihyökkääjän Eric Perrinin, Jani Tuppuraisen ja Jarkko Immosen yhteenlaskettu ikä on 116 vuotta. Perrin on 42-vuotias, Tuppurainen 38 ja Immonen 36.

JYP hävisi liiga-avauksessa HIFK:lle jatkoajalla 3-4.

Tappara matkaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. HPK avasi pistetilinsä perjantaina hävittyään jatkoajalla TPS:lle Turussa.

Tappara on tehnyt viilauksia hyökkäysketjuihin.

Ykkös- ja kakkosketjun sentterit ovat vaihtaneet paikkaa. Jan-Mikael Järvinen on nyt ykkösen keskellä, Jarkko Malinen kakkosen. Anton Levtchi on nostettu kolmosketjuun Juhani Jasun ja Otto Rauhalan rinnalle.

Nelosessa pelaavat Joona Luoto ja Sami Moilanen Matti Järvisen laitureina. Kristian Tanus on ylimääräisenä hyökkääjänä. Christian Heljanko jatkaa Tapparan maalilla.

Ilveksen kokoonpano:

Eemeli Suomi - Arttu Ruotsalainen - Mike Halmo, Jarkko Parikka - Oskari Laaksonen

Teemu Rautiainen - Juhani Tamminen - Teemu Lepaus, Tuomas Salmela - Mark Flood

Topias Haapanen - Panu Mieho - Joona Ikonen, Juha Leimu - Olli Vainio

Juho Liuksiala - Samuli Vainionpää - Joose Antonen, Elias Laitamäki

Antti Lehtonen (Riku Helenius)

Tapparan kokoonpano:

Tomas Zaborsky - Jan-Mikael Järvinen - Kristian Kuusela, Veli-Matti Vittasmäki - Otso Rantakari

Antti Erkinjuntti - Jarkko Malinen - Niko Ojamäki, Toni Utunen - Valtteri Kemiläinen

Otto Rauhala - Juhani Jasu - Anton Levtchi, Juho Rautanen - Aleksi Elorinne

Joona Luoto - Matti Järvinen - Sami Moilanen

Kristian Tanus

Christian Heljanko (Niklas Bäckström)