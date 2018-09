Novak Djokovic nousi tenniksen Grand Slam -voitoissa Pete Samprasin rinnalle

Pekka Aalto Helsinki/New York

Tennisvuosi 2018 on Novak Djokovicin. Hän hallitsee miesten kaksinpeliä tätä nykyä rautaisella otteella.

Serbian Djokovic antoi näytteen osaamisestaan Yhdysvaltain avoimessa mestaruuskilpailussa. Loppuottelussa hän peittosi Argentiinan Juan Martin del Potron tunnissa ja 36 minuutissa 6–3, 7–6 (7–4), 6–3.

Djokovicin paremmuudesta ei New Yorkissa del Potroa vastaan jäänyt epäselvää. Kolmas turnausmestaruus heltisi 31-vuotiaalle Djokovicille vaivatta.

Viime vuonna Djokovic ei osallistunut Yhdysvaltain avoimeen tennisturnaukseen kyynärpäävamman takia. Loukkaantumisen vuoksi hän valui kaksinpelin maailmanlistalla alaspäin ja oli vielä kesäkuun puolivälissä ennen Wimbledonin grand slam -kisaa rankingissa sijalla 22.

Heinäkuussa Wimbledonin finaalissa Etelä-Afrikan Kevin Andersonin murskannut Djokovic on kivunnut rankingissa jo kolmanneksi. Grand slam -kaksinpelimestaruuksia hänellä on 14. Enemmän niitä on vain 20-kertaisella mestarilla, Sveitsin Roger Federerillä ja 17 titteliä voittaneella Espanjan Rafael Nadalilla.

Djokovicin tavoin 14 Grand Slamia on vyöllään Yhdysvaltain 1990-luvun supertähdellä Pete Samprasilla.

– Haluan sanoa Pete, että rakastan sinua. Olet idolini, Djokovic uskoutui uutistoimisto AFP:n mukaan.

Djokovicilla on ikä puolellaan

Kelpo turnauksen Yhdysvaltain avoimissa pelannut del Potro uskoo, että Djokovic voi päättää uransa maailman menestyneimpänä Grand Slam -voittajana.

– Totta kai hän voi. Hänellä on jo 14 (voittoa). Hän voitti kaksi Grand Slamia vuodessa. Hän on terve ja hänellä on loistava tiimi takanaan, del Potro sanoi.

Djokovicilla on ikä puolellaan mitä tulee kisaan Grand Slam -mestaruuksien määrästä. Hänellä on ikää 31 vuotta, kun Nadal on vuoden vanhempi ja Federer jo 37-vuotias.

Djokovic kävi kyynärpääleikkauksessa vuoden alussa tammikuun Australian avoimen turnauksen jälkeen.

Hän pelasi Yhdysvaltain avointen finaalissa kahdeksatta kertaa. Edelliset mestaruudet ovat vuosilta 2011 ja 2015.

Del Potrolle sympatiaa

Djokovicilta liikeni myötätuntoa loukkaantumisista paljon kärsineelle del Potrolle. Yhdysvaltain avoimet vuonna 2009 voittaneen argentiinalaisen uraa on varjostanut sitkeä rannevamma. Del Potro pelasi Grand Slam -loppuottelussa vasta toisen kerran urallaan.

– Kun olin alkuvuodesta kyynärpääleikkauksessa, pystyin täysin ymmärtämään, mitä Juan Martin on joutunut käymään läpi. Se piti hänet ATP-kiertueelta 3–4 vuotta sivussa, Djokovic kertoi.

Djokovicin ensimmäinen Grand Slam -titteli on yli kymmenen ja puolen vuoden takaa Australian avoimista. Hän on sittemmin jalostanut taitojaan entisestään menemällä naimisiin pitkäaikaisen naisystävänsä Jelena Risticin kanssa 2014 ja ryhtymällä kasvissyöjäksi.