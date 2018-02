Niskanen valmistautuu kultajahtiin – aloittaa olympiaurakkansa jo sunnuntaina

Juha Luotola Pyeongchang

Iivo Niskanen on aloittanut Pyeongchangin olympiamatkansa kamppailulla väsymystä vastaan. Pitkä lento ja seitsemän tunnin aikaero ovat jättäneet jälkensä kovaankin urheilijaan.

–Sen verran uuvuttava matka oli, ettei ole tarvinnut unta paljon houkutella. Palautuminen ei tietenkään ole niin optimaalista kuin se olisi ilman tällaista aikaeroa, Niskanen myönsi.

Sunnuntaina nähdään miehen iskukyky, kuten hän itse asian kiteytti. Niskanen on mukana nelikossa, joka kilpailee yhdistelmäkilpailussa.

Muut matkan suomalaisosallistujat ovat Matti Heikkinen, Perttu Hyvärinen ja Lari Lehtonen. Miehet hiihtävät 15 kilometriä perinteisellä ja jatkavat saman matkan vapaalla hiihtotavalla suksien vaihdon jälkeen.

Sprinttirata raskas, yhdistelmässä ei niinkään

Niskanen odotti, että ladut ovat raskaita, mutta ensituntuma on ollut toisenlainen.

–Sprinttirata on raskas. Se on ylärekisterissä. Mutta yhdistelmässä lenkki on kaksijakoinen. Periaatteessa raskas, mutta sitten on suoria laskuja ja nousut ovat suht loivia.

Niskanen sanoo yllättyvänsä, mikäli kilpailussa nähdään aikaisia irtiottoja. Puhtaalla ladulla se olisi mahdollista, joskin haastavaa. Peesihyöty kasvaa isoksi, kun maasto on tasaista ja lähes täysin suora 800 metrin lasku auttaa takaa-ajajia kuromaan eroa umpeen.

–Siinä alamäessä pystyy laskemaan tosi kaukaa vielä ryhmään mukaan. Pieni kumpare vielä hiljentää vauhtia ennen loppulaskua.

Alamäki osuu perinteisen hiihtotavan 3,75 kilometrin ladulle noin kahden kilometrin jälkeen, ja se on reitillä neljä kertaa.

Hapenottokyky luetaan Niskasen ehdottomiin vahvuuksiin. Siksi raskaampikin latu olisi voinut olla suomalaisen mieleen.

–Kyllä siellä työpätkä on, mutta se on heti lenkin alussa. Sen kun selvittää, on pitkään aika helppoa.

Mukana myös sprintissä – 15 kilometrillä tuskin

50 kilometriä on suorituksena niin pitkä, että se menee joka tapauksessa rankaksi, vaikka nousukulmat eivät olisi rajuja. Niskasen päämatka on kuitenkin edessä vasta runsaan kahden viikon kuluttua.

Vuoden urheilijaksi tammikuussa valittu Niskanen on ainoana yhdistelmäkisan miehistä mukana tiistaina perinteisen sprintissä. Muut suomalaissprintterit ovat Ristomatti Hakola, Martti Jylhä ja Lauri Vuorinen.

–Yhdistelmäkisassa saan hyvää kokemusta radasta.

Olympialaiset ovat Niskaselle uran toiset. Sotshissa hän nousi suomalaisten tietoisuuteen hieman "puskista", mutta Etelä-Koreassa mies lukeutuu jo Suomen kovimpiin mitalitoivoihin.

–Ajatusmaailma ei ole muuttunut Sotshin ajoista mitenkään. Ei tuntunut mitenkään erilaiselta matkustaa olympialaisiin kuin maailmancupin kilpailuun. Edessä on jälleen tärkeä kisa, mutta kuitenkin yksi kisa muiden joukossa, mitalitoivo vakuutti.

Niskasen valmentaja Olli Ohtonen myönsi, että hänen valmennettavansa osallistuminen kolmannelle kisamatkalle vapaan hiihtotavan 15 kilometrille on epätodennäköistä, mutta mahdollista.