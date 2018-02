Nina Rantala rikkoi vihdoin Saarisen ennätyksen – ja missä ympäristössä: "Olen huomannut vanhenevani"

Juha Aaltonen Lempäälä

Kapteeni Nina Rantala ja muutkin Classicin pelaajat vierastivat puolitoista erää outoa pelipaikkaa, sillä paikallisottelu Kooveeta vastaan oli tilanteessa 2–2 vielä puolivälissä. Sitten pelin tahti muuttui ja ottelun toisella puoliskolla kentällä nähtiin tuttu ja ylivoimainen Classic.

–Etenkin avauserässä puristettiin mailaa, mutta sitten päätettiin nauttia pelistä ja tästä hienosta ympäristöstä. Yleisöä oli mukavasti ja oli hieno pelata, Rantala sanoi.

Rantala teki päätöserässä kolme maalia ja niistä ajassa 57.56 tullut 12–6-maali oli hänelle 641:s tehopiste naisten liigan runkosarjassa. Saldo on nyt 341+300.

Valmentaja Katriina Saarisen lukemat 384+256=640 jäivät kaikkien aikojen pörssissä kakkospaikalle.

–Pisteitä ei olisi tehty ilman loistavien pelikavereiden apua. Ennätyksestä kuuluu kiitos heillekin. Joukkueen mestaruuksia lasketaan, mutta tietenkin tällainen henkilökohtainen ennätys lämmittää mieltä, Rantala sanoi.

Jukka Ritola / Aamulehti

Mikäli tuhat katsojaa vetävä katsomo olisi täyttynyt, niin Classic olisi päässyt hyvin lähelle naisten liigan runkosarjan yleisöennätystä 1027. Se on Lappeenrannan NST:n nimissä lokakuulta 2015 paikallisottelusta Joutsenon Katajaa vastaan.

–Yleisöä oli 557 mikä on mielestäni erinomainen luku, sanoi Classicin manageri Pasi ”Passo” Peltola.

Yhtä tyytyväiseltä vaikutti myös Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainio.

Itsekin ykkösdivaritasolla pelannut Vainio nautti lukuisista hienoista maaleista.

–En tunnusta olevani Passon fani, mutta olen nähnyt hänenkin pelaavan aikoinaan. Tapahtuma onnistui hyvin. Uskoakseni katsomossa olleet ihmiset ostivatkin täältä jotain eli mekin hyödyimme tästä, Vainio sanoi.

Jukka Ritola / Aamulehti

Classic ratkaisi ottelun siis toisen erän lopulla, se teki silloin viisi maalia. Päätöserässä Classicia ilahdutti Rantalan ennätyksen lisäksi Aino Viskarin liigauran avausmaali, Rantalan syöttöpiste oli hänelle uran 300:s.

–Täytän kesällä 30 ja vaikka en ole miettinyt lopettamista, niin olen huomannut vanhenevani. Tavoitteena on olla jokaisessa pelissä hyödyksi joukkueelle ja parantaa eri osa-alueita, aina on parantamisen varaa, Rantala sanoi.

Maaliero on Classicin hyväksi 20 viime runkosarjan paikallisottelussa 172–61. Pienin voitto on tullut kolmen maalin erolla. Kooveen ainoa voitto tuli lokakuussa 2009. Pudotuspeleissä Classic on voittanut kaikki yhdeksän keskinäistä ottelua, maaliero niissä on 85–19.