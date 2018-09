NHL:ssä jättisiirto: Erik Karlsson jättää Ottawan

Mikko Gynther Aamulehti

Yksi maailman parhaista puolustajista Erik Karlsson vaihtaa seuraa jääkiekon NHL:ssä. Ruotsalainen pelaa jatkossa San Jose Sharksissa. San Josen GM Doug Wilson julkisti, että Karlssonin kanssa San Joseen siirtyy hyökkääjä Francis Perron.

Karlsson on valittu kaksi kertaa NHL:n parhaaksi puolustajaksi. Hän on edustanut koko tähänastisen NHL-uransa Ottawa Senatorsia. Karlsson, 28, on pelannut NHL:ssä kaudesta 2009–2010 lähtien. Hän on pelannut NHL:ssä 627 runkosarjan ottelua ja kerännyt niissä kovat pisteet 126+392=518. Viimeiset neljä kautta Karlsson oli Ottawan kapteeni.

Sinä aikana, kun Karlsson on pelannut NHL:ssä, yksikään toinen puolustaja ei ole kerännyt maailman kovimmassa liigassa enempää pisteitä kuin hän.

Kaupassa Ottawaan siirtyivät hyökkääjät Chris Tierney, Rudolfs Balcers ja Josh Norris sekä puolustaja Dylan DeMelo. Ottawa myös sai ehdollisen toisen kierroksen varausvuoron kesän 2019 varaustilaisuuteen ja ehdollisen ensimmäisen kierroksen varausvuoron kesän 2020 varaustilaisuuteen.

–On erittäin harvinaista, että tämän tason pelaaja on saatavilla, San Josen GM Doug Wilson hehkutti.

San Josen puolustuksessa on nyt todella kovia nimiä. Karlssonin lisäksi joukkueessa pelaavat muiden muassa Brent Burns ja Marc-Edouard Vlasic, kumpikin maailmanluokan puolustajia.