NHL:n suomalaisyllättäjän lempinimi oli "Hepponen" – nyt rinnalla pelaa supertähti: "Hän kyseenalaisti heti, jos ei tykännyt jostain"

Christopher Mast/Icon SMI via ZUMA Press

Tapani Salo Aamulehti

Puolustaja Henri Jokiharju, 19, on syksyn suomalaisyllättäjä NHL:ssä. Pelipaikan Chicago Blackhawksin NHL-joukkueessa alkavaksi kaudeksi lunastanut Jokiharju on pelannut urallaan aiemmin vain juniorisarjoissa. NHL on hänen ensimmäinen miesten sarjansa.

Jokiharju on alkujaan Kooveen kasvatti. Hän kiekkoili yhden kauden (2015–2016) Tapparan A-junioreissa ennen kuin siirtyi Pohjois-Amerikan junioriliigan (WHL) Portland Winterhawksin joukkueeseen.

Viime keväänä hän oli Suomen A-maajoukkueen mukana MM-valmistautumisjaksolla. Jokiharju pelasi kuusi ottelua ja teki niissä kolme tehopistettä (2+1). Vahva luistelu ja osaaminen kiekon kanssa erottuivat miesten peleissäkin, vaikka nuorukainen ei lopulta päässyt mukaan Tanskan MM-kisoihin.

Jokiharjun harppaus junnusarjasta NHL:ään ei yllättänyt Tapparan juniorivalmennuksen johtajaa Kimmo Vähä-Ruoholaa.

–Jokiharju on vähän kuin Patrik Laine: kummatkin ottivat valtavia steppejä eteenpäin lyhyessä ajassa. Ei voi kuin ihmetellä kehityksen nopeutta näillä erityisen lahjakkailla nuorilla kavereilla, Vähä-Ruohola ihastelee.

–Nyt Jokiharju on pelannut Chicagossa Duncan Keithin pakkiparina ja ottanut paikan NHL:stä. Upea juttu.

Jokiharju pelasi kaudella 2015–2016 Tapparan A-junioreissa 47 runkosarjan ottelua ja teki niissä 29 pistettä.

Jokiharju oli mukana Vähä-Ruoholan vetämissä erityisharjoituksissa kauden aikana.

–Hän oli jo silloin erilainen pelaaja: sähäkkä, ketterä, nopeustaitava ja todella hyvä luistelija.

Myös Tapparan A-junnujen kakkosvalmentajana 2015–2016 toiminut Janne Grönvall kehuu Jokiharjua, mutta yrittää välttää "liian imelää ylistämistä".

–Eks tiä, hyvä peluri hän oli jo silloin, vaikka oli porukan nuorimpia. Hän pelasi yli- ja alivoimaa. Hänellä oli myös johtavan pelaajan ominaisuuksia: hän johti pääasiassa esimerkillään, mutta kyllä hän oli äänessä myös pukukopissa, jos tunsi siihen tarvetta, nykyään Tapparan liigajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Grönvall sanoo.

David Tanecek/CTK via ZUMA Press

Vahvat mielipiteet

Grönvall muistaa Jokiharjun pelaajana, joka mielellään haastoi valmentajan.

–Hän kyseenalaisti heti, jos ei tykännyt jostain valmennukseen liittyvästä asiasta. Meillä oli hyviä keskusteluja niin kuin pitää ollakin – ettei vaan valmentaja sano jotain, vaan myös pelaajalla oli vahvat mielipiteet.

Vähä-Ruohola huomasi, että Jokiharjun polku kohti NHL:ää oli huolella suunniteltu pikkupojasta lähtien.

–Portaat oli tarkkaan mietitty. Ei ollut mitään sellaista, että olisi kiva käydä jossain välissä rapakon takana kokeilemassa. Siellä oli selvitetty, mitä missäkin vaiheessa kannattaa tehdä.

Taito geeneissä

Puolustajan isä on entinen huippuhyökkääjä Juha Jokiharju, joka voitti SM-kultaa ja hopeaa Jokerien riveissä 1994 ja 1995 sekä hopeaa KalPassa 1991. Isä oli Ilveksen kasvatti, Henri aloitti kiekkoilun Kooveessä.

Siellä vielä hentoista pikkumiestä kutsuttiin lempinimellä "Hepponen".

Isä oli virtuoosimainen luistelija. Myös Henri Jokiharju kiitää luistimilla nopeasti ja sulavasti.

–Ei se ole sattumaa, että poikakin on loistava luistelija ja teränkäyttäjä. Geeneillä on varmaan paljon tekemistä sen asian kanssa, Vähä-Ruohola sanoo.

Grönvall puhuu äidinmaidosta.

–Kyllä siellä oli paljon hyviä asioita valmiina. Henri oli oikeassa peliasennossa saman tien. Näki, että pojan kanssa oli tehty paljon hommia pienestä pitäen.

Chicago Blackhawks ilmoitti viime viikolla Jokiharjun kuuluvan seitsemän kauden aloittavan puolustajan joukkoon. Blackhawksin pakistoseitsikkoon kuuluvat Duncan Keith, Brent Seabrook, Erik Gustafsson, Jan Rutta, Brandon Manning, Brandon Davidson ja Jokiharju.