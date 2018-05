NHL-tähti Aleksandr Ovetshkin on kärsinyt maineestaan, joka jakautuu näihin kolmeen osaan – Stanley Cup poistaisi ikävän leiman

Lauri Lehtinen Aamulehti

Washington Capitalsin hyökkääjä Aleksandr Ovetshkin on pelaaja, josta kaikilla lajia seuraavilla on mielipide. Jos venäläistä kutsuttaisiin maailman ristiriitaisimmaksi jääkiekkoilijaksi, harva tuskin asettuisi vastaan.

32-vuotiaan Moskovan kasvatin maineen on ennen tätä kevättä voinut jakaa karkeasti kolmeen osaan: huvittelija, maalintekijä ja tärkeiden hetkien epäonnistuja.

Kuka Aleksandr Ovetshkin Venäläinen jääkiekkoilija. Syntynyt 17. syyskuuta vuonna 1985 Moskovassa. Pelipaikka: Hyökkääjä Pituus: 192 cm Paino: 106 kg Seurat NHL:ssä: Washington Capitals 2005–

Maalitykki

Kaukalossa Ovetshkin on ennen kaikkea maalintekijä. Kun Ovetshkin pääsee virittämään laukauksensa ja saa nappisyötön, maalivahti ei voi kuin huokaista ja kaivaa kiekon verkosta.

Ovetshkin on tehnyt NHL-urallaan ällistyttävät 607 runkosarjamaalia. Kautta aikain maalipörssissä venäläinen on sijalla 19, juuri Jari Kurrin edellä. Mikäli Ovetshkin jatkaa tätä tahtia, hän on kautta aikain top 5:ssa ennen 36-vuotissyntymäpäiviään.

Saavutus on hurja nykypäivän NHL:ssä. Ovetshkinin pelaamina kausina NHL-joukkue on tehnyt keskimäärin 2,61 maalia per ottelu. Vuosina 1956–2003, kun monet Ovetshkiniin vertailluista kautta aikain maalintekijöistä pelasivat, keskiarvo ei ollut koskaan noin alhaalla.

Ovetshkin ja Bobby Hull ovat ainoat NHL:n maalikuninkuuden seitsemän kertaa voittaneet pelaajat. Moskovan karhu otti viimeisimpänsä tällä kaudella, kun 49 osumaa riittivät pitämään Patrik Laineen ja kumppanit takana.

Douglas R. Clifford

Huvittelija

Ovetshkin on aina halunnut tehdä maaleja ja voittaa jääkiekko-otteluita, mutta pitää samalla hauskaa. Tehdä asiat omalla tavallaan.

Milloin kyse on ollut silmäniskuista katsomossa istuville naisille, milloin röyhkeistä tuuletuksista tai esiintymisistä musiikkivideoilla. Venäläistä ei ole liiemmin haitannut sekään, että häntä on kesäisin videoitu, vaikka vyötäröllä on ollut ylimääräisiä kiloja.

Maine on ollut raskas kartutettavaksi, vaikka Ovetshkin on näyttänyt suurta sydäntäänkin.

Viime lokakuussa Washington Capitalsin kapteeni kutsui 13-vuotiaan Alex Lueyn seuraamaan joukkueensa peliä. Ovetshkin paukutti hattutempun Toronto Maple Leafsia vastaan ja omisti maalinsa Lueylle, joka oli juuri toipunut syövästä.

Marraskuussa Ovetshkin näki vierasreissulla Edmontonissa kodittoman miehen värjöttelemässä kadulla kylmissään. Maalitykki marssi kauppaan ja osti miehelle hatun, takin ja paidan.

Justin Cooper

Epäonnistuja

Löysää pelaamista, virheitä ja maalivireen katoamista tärkeissä paikoissa. Ovetshkin on tehnyt NHL:n pudotuspeliotteluissa paljon pisteitä (116 ottelua pistein 58+54=112), mutta häntä ei muisteta voittajana – ainakaan vielä.

Kun Washington Capitalsin ja Tampa Bay Lightningin välinen lohkofinaalisarja eteni seitsemänteen ja ratkaisevaan otteluun, kolminkertaisen maailmanmestarin vanhat paheet nostettiin julkisuudessa esille. 10 ratkaisevaa seiskapeliä, vain kolme voittoa ja vaatimattomat tehopisteet 3+3=6.

Ovetshkin vastasi huutoon ja ampui 1–0-voittomaalin. Capitals voitti Lightningin 4–0 ja eteni finaaleihin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Edelliskierroksella oli kaatunut arkkivihollinen Pittsburgh Penguins, joka oli voittanut Capitalsin pudotuspeleissä seitsemän kertaa putkeen.

Justin Cooper

Ovetshkin (pudotuspeleissä 19 ottelua 12+10=22) ja koko Capitalsin joukkue ovat tänä keväänä mätkineet vanhoja haamujaan turpaan. Joukkueen Stanley Cup -unelman tiellä seisoo enää finaalivastustaja, sensaatiotulokas Vegas Golden Knights.

Mestaruus poistaisi monta häviäjän leimaa Ovetshkinin otsalta. Hän olisi voittaja. Vihdoin.