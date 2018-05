NHL-sensaatio Las Vegasin yllättävä sankari harjoitteli vielä muutama vuosi sitten nyrkkeilykehässä – tappelijasta on tullut maalipyssy

Lauri Lehtinen Aamulehti

Ryan Reaves, 31, tajusi nuorena, että hän pitäisi paikkansa jääkiekon NHL:ssä vain suojelemalla joukkuekavereitaan. Hänellä on tilillään 498 NHL-ottelua ja 67 NHL-tappelua.

Fyysinen peli kulkee yli satakiloisen jässikän suvussa. Hänen isänsä Willard Reaves pelasi ammattilaisena amerikkalaista jalkapalloa, kuten myös veli Jordan Reaves. Isä ylsi aina NFL:ään asti.

Vielä muutama vuosi sitten Ryan Reaves harjoitteli kesäisin pitkälti nyrkkeily- ja kuntosalilla. Kun tappelijat alkoivat "kuolla sukupuuttoon" modernissa jääkiekossa, Reavesin oli kehitettävä luisteluaan ja taitojaan.

–Minun piti sopeutua, Reaves kertoi tiistain ensimmäisen NHL-finaalin jälkeen ESPN:lle.

Nykyään Reaves on yhä fyysinen voimahyökkääjä, muttei enää tappelija. Reaves siirtyi helmikuussa Pittsburgh Penguinsista Vegas Golden Knightsiin. Las Vegasin paidassa Reaves ei ole tapellut enää kertaakaan.

John Crouch/Cal Sport Media

Reaves ei mahtunut ritaripaitojen kokoonpanoon pudotuspelien ensimmäisissä yhdeksässä ottelussa. Sen jälkeen, kun päävalmentaja Gerard Gallant päästi laiturinsa irti, Reaves on taklannut, karvannut ja tehnyt töitä hurjalla pieteetillä.

–Hän saa vastustajat tekemään hätiköityjä ratkaisuja, Gallant luonnehti.

Työmoraalista on palkittu paitsi peliajalla, myös maaleilla. Reaves on alkanut kaikkien hämmästykseksi heilutella maaliverkkoja. Vain 31 NHL-osuman mies on tehnyt joukkueelleen kaksi tärkeää maalia pudotuspeleissä.

Romuluinen laituri ohjasi NHL:n viidennessä lohkofinaalissa 2–1-voittomaalin, joka toi finaalipaikan Las Vegasille. Maali oli hänelle erityinen, sillä vastassa oli Winnipeg Jets, jonka kotiareenalla ottelu pelattiin. Reaves syntyi ja varttui Winnipegissä, jossa isä Willard Reeves pelasi, kun hänet palkittiin Kanadan liigan parhaana pelaajana vuonna 1984.

Reaves nousi jälleen esiin Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä pelatussa ensimmäisessä finaalissa. Kun Washington Capitals siirtyi kolmannessa erässä 4–3-johtoon, Reaves pelasti tilanteen. Hän antoi rujoa poikittaista mailaa Washington-puolustaja John Carlsonille ja sai tilaa 4–4-tasoitusmaalille. Las Vegas voitti hurmioituneen kotiyleisönsä edessä 6–4 ja Reavesin edustama nelosketju teki kolme osumaa.

Moni asiantuntija kritisoi helmikuussa Reavesin hankintaa, mutta nyt laitahyökkääjä on pudotuspeleissä maaliputkessa ja Las Vegas on enää kolmen voiton päässä Stanley Cupista. Kaksi kritisoitua tahoa, kaksi kevään upeaa kiekkotarinaa.