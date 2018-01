Neljä syytä Ilveksen ahdinkoon – joukkue on liigan kärjessä aivan väärissä tilastoissa

Jari Perkiö

Näyttää vahvasti siltä, että Ilveksen kannattajat jäävät tänä keväänä paitsi liigakauden huipentavasta pudotuspelihuumasta.

Sisukas tamperelaisjoukkue ei ole antanut kuitenkaan periksi, vaikka tilanne on tukala.

Ilves pehmitti Lukon Ville Meskasen tahdittamana lukemin 3–1 ja kirkasti hiukan himmeäksi hiipunutta toivonkipinää.

Meskanen viimeisteli kaksi kertaa ja nousi Ilveksen maalipörssin kärkeen 15 osumalla.

Pelin päällikkö oli kahden maalin mies:

Teoriassa Karri Kiven luotsaama ryhmä voi kivuta vielä kymmenen parhaan joukkoon, mutta se vaatii jo ihmenousun.

Toki niitäkin on nähty silloin tällöin – viimeksi keväällä 2014.

Silloin HPK kuroi Ilveksen 15 pisteen johdon umpeen ja valtasi säälipleijaripaikan viimeisellä kierroksella. Runkosarjan loppuun tarvittiin kahdeksan peräkkäistä voittoa.

Nyt Ilves on 11 pisteen päästä kymmenennestä sijasta – ja tätä sijaa pitävä SaiPa on pelannut vielä kaksi ottelua vähemmän.

Seuraavassa pääsyyt Ilveksen tukalaan tilanteeseen:

1) Oman maalin varjelu

Vaikka Ilves jäi juuri nollille peräkkäisissä peleissä Jukureita ja Kärppiä vastaan, maaleja on syntynyt ihan riittävästi. Ilves on tehnyt viidenneksi eniten osumia koko liigassa.

Sen sijaan oman pään varjelu on tuottanut valtavia vaikeuksia. Takaiskuja on tullut peräti 153. Kiekko on pitänyt kaivaa verkosta keskimäärin 3,47 kertaa per peli. Lukema on suurempi kuin millään muulla joukkueella.

2) Epävarmat veskarit

Kun omiin uppoaa paljon osumia, syyttävä sormi osoittaa ensimmäiseksi maalivahtien suuntaan.

Ilveksen tapauksessa – niin kuin usein muutenkin – kenttäpelaajilla on yhtä iso vastuu takaiskuryöpystä.

On kuitenkin fakta, että kukaan Ilveksen molareista (Antti Lehtonen, Riku Helenius, TuToon lähtenyt Markus Ruusu) ole onnistunut niin hyvin kuin odotettiin. Sama näkyy torjuntaprosenteista (välillä 85,08–88,18).

Mika Kanerva

Helenius sai Lukko-pelissä ikävän tärskyn päähänsä. Huonovointinen veskari joutui jättämään kaukalon.

Lehtoselle tuli syksyllä samantyyppisestä osumasta kuuden viikon huili.

3) Luokaton alivoima

Luojan lykky, että Ilves on ollut liigan siistein joukkue JYPin ja KalPan ohella. Vähäisestä rangaistusmäärästä huolimatta Ilveksen verkkoon on upotettu kolmanneksi eniten ylivoimaosumia heti Sportin ja Ässien jälkeen.

Ilveksen alivoimaprosentti (72,99) on sarjan toiseksi heikoin. Verkko heiluu keskimäärin 5,34 rangaistusminuutin jälkeen – eli joka kolmas jäähy on kohtalokas.

4) Surkeat vieraspelit

Ilves on pärjännyt kotikaukalossa kohtuullisesti, mutta matkaottelut ovat tuottaneet tuskaa.

Sarjan kehnoin vierasjoukkue on palannut Tampereelle kolmen pisteen kanssa vain kolmena iltana: kaksi kertaa Vaasasta ja kerran Hämeenlinnasta.