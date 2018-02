Nämä suomalaiset ovat tulessa maanantaina: Ensi yönä kannattaa olla hereillä – Enni Rukajärvi puolustaa olympiamitalia

Mikko Gynther Alma Media

Olympialaiset jatkuvat maanantaina jo kahdelta yöllä Suomen aikaa. Ensi yönä kannattaa valvoa. Enni Rukajärvi puolustaa neljän vuoden takaista olympiahopeaansa lumilautailun slopestylessä kello 3.

Kaikki 27 laskijaa ovat mukana finaalissa, koska sunnuntainen karsinta jouduttiin perumaan oikukkaan tuulen takia.

Finaalissa lasketaan kaksi laskua, joista paremman tulos jää voimaan.

–Reiliosuus on tuottanut eniten päänvaivaa itselleni. Hyppyrit tuntuvat ihan hyvälle, ensimmäisestä riippuu paljon. Sotshissa kaikki tuntui isolle härdellille, nyt jo tietää paremmin mitä tämä on. Mieli on erilainen kuin neljä vuotta sitten, Rukajärvi sanoi tunnelmistaan Suomen olympiakomitean tiedotteessa.

Maanantaina ohjelmassa ovat myös muun muassa ampumahiihdon takaa-ajokisat.