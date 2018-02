Nämä pelaajat toteuttivat Saksan jääkiekkoihmeen – Kolmella pelaajalla NHL-kokemusta

Mikko Gynther Alma Media

Saksalta ei odotettu juuri mitään jääkiekon miesten olympiaturnauksessa. Nyt se on raivannut tiensä aina loppuotteluun asti.

Alkulohkossaan Saksa jäi kolmanneksi Ruotsin ja Suomen takana. Se voitti Norjan voittolaukauskisan jälkeen.

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Saksa voitti Sveitsin jatkoajalla 2–1. Puolivälierissä kaatui Ruotsi niin ikään jatkoajalla 4–3 ja välierissä Kanada varsinaisella peliajalla 4–3.

Saksa kohtaa loppuottelussa Venäjän olympiaurheilijat, jotka voittivat välierässään Tshekin 3–0. Finaali pelataan sunnuntaiaamuna kello 6.10 Suomen aikaa.

NHL:n poissaolo luonnollisesti muokkasi lähes kaikkien osallistuvien maiden kokoonpanot uusiksi. Kuitenkin kaikilla mailla on NHL-kokemusta joukkueessaan.

Saksan olympiajoukkueella on NHL-kokemusta yhteensä 1 488 ottelun verran. Nuo ottelut ovat käytännössä kaikki puolustaja Christian Ehrhoffin, 35, ja hyökkääjä Marcel Gocin, 34, vyöllä. Ehrhoff on pelannut NHL:ssä 789 runkosarjan ottelua tehoin 74+266=340. Goc on pelannut NHL:ssä 636 ottelua tehoin 75+113=188. Hyökkääjä David Wolf, 28, on piipahtanut maailman kovimmassa kiekkoliigassa kolmen ottelun verran.

Saksan tähtikaksikko pelaa nykyään Saksan DEL-liigassa, kuten pelaa koko Saksan olympiajoukkue.

Saksan liiga on tasoltaan vahvaa eurooppalaista keskitasoa. Jääkiekon Mestarien liigassa CHL:ssä saksalaisjoukkueet eivät ole menestyneet mainittavammin. Tällä kaudella kaksi saksalaisjoukkuetta pääsi CHL:ssä 16 parhaan joukkoon, kahdella edellisellä kaudella vastaavaan vaiheeseen pääsi vain yksi saksalaisjoukkue.