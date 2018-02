Nämä neljä Leijonaa vakuuttivat erityisesti Tshekki-ottelussa – Miro Heiskasen tärkeys tuli heti esiin

Lauri Lehtinen Aamulehti

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue sai viimeisestä harjoitusottelustaan juuri sen, mitä Leijonat kaipasi ennen ensi viikolla alkavia olympiamittelöitä: onnistumisia, itseluottamusta ja rutkasti käytännön treenaamista tasaviisikoin, ylivoimalla ja alivoimalla.

Peli oli ja näytti harjoitusottelulta, eikä Leijonien kiekollinen peli häikäissyt etenkään ensimmäisessä erässä. Toinen erä oli jo varsin lupaavaa kiekkoa. Maalien tuomalla itseluottamuksella Suomi sai kiekolliseen peliinsä nopeutta ja virtausta. Yksilötkin innostuivat haastamaan Tshekki-puolustajia.

Yksilöistä nostaisin esiin neljä nimeä, jotka vakuuttivat 2–0-voittoon päättyneessä Tshekki-ottelussa.

Jos viimeisestä harjoitusottelusta on tehtävissä trendikkäitä yleistyksiä, Suomen ei tarvitse olla huolissaan maalivahtipelistä olympiajäillä. Mikko Koskinen torjui vakuuttavan nollapelin. Etenkin ensimmäisessä erässä Suomi tarvitsi Koskisen torjuntoja ja kaksimetrinen kolossi huokui itsevarmuutta.

Irtokiekkoja ei tippunut, Koskisen liike oli sulavaa ja yksi komea hanskavenytyskin nähtiin. Olen varma, että Koskisen ja Suomen puolustajien välinen luottamus on hyvällä tolalla. Sitä Leijonat tarvitsee mitalijahdissa.

Puolustajista on nostettava esiin HIFK:n 18-vuotias ihmemies Miro Heiskanen. Heiskanen näyttää toipuneen nuorten MM-kisat pilanneesta loukkaantumisestaan huippuiskuun, mikä on iso asia Leijonille. Nuorukainen ei ole Suomen puolustuksen suurimpia vastuunkantajia – Heiskanen pelasi Tshekkiä vastaan kolmospakkiparissa Atte Ohtamaan kanssa ja miehitti siniviivaa kakkosylivoimassa – mutta hänellä on yllätyksellisyyttä ja ratkaisuvoimaa, joita Suomen joukkueessa ei ylipäätään liikaa ole.

Heiskanen näytti taitonsa Tshekki-pelin toisen erän maalissaan. HIFK-puolustaja tarvitsi vain pienen harhautuksen ja terävän rannekudin, kun Tshekin blokkaaja oli tanssitettu kahville ja kiekko verkossa. Heiskanen on niitä harvoja Suomen pelaajia, joka kykenee taikomaan maaleja omalla yksilötaidollaan.

Nämä ratkaisupelaajat kaipaavat onnistumisia ja nyt sellainen tuli. Kaupan päälle vielä huonekaveri Eeli Tolvanen läimäisi kaverillisen nyrkiniskun Heiskasen rintaan maalin jälkeen.

Hyökkääjistä Suomen vakuuttavimpiin yksilöihin kuului Tappara-kapteeni Jukka Peltola, joka todisti, että hänen liikkeensä riittää ainakin olympiaturnauksen harjoituspelien temmossa vallan mainiosti. Peltola oli todella hanakka kamppailija ja riisti Suomelle kiekkoja vimmalla, jonka Tappara-fanit tuntevat vuosien kokemuksella. Kun homma kulki, Peltola väläytti myös kämmen-rysty-harhautustaan, mutta tällä kertaa rystyvippi kilahti ylärimaan.

Suomen ensimmäisestä maalista vastasi Peltolan entinen joukkuekaveri Jonas Enlund. Sibir Novosibirskin kuumavireinen (13 viimeisintä KHL-ottelua 5+8=13) hyökkääjä oli ainakin allekirjoittaneelle suurin yllätys, kun Lauri Marjamäki julkaisi 22. tammikuuta olympiajoukkueensa. Enlund pelasi nelosketjussa, mutta lunasti päävalmentajan odotuksia ja vastasi osaltaan siihen, miksi hänet valittiin mukaan.

Enlund on tunnettu taiturina, kiitos ovelan ja juonikkaan pelityylinsä, mutta Tshekkiä vastaan laituri puursi alivoimalla ja hakkasi osumansa maalin edestä. Enlund muodostaa alivoimalla ja tasaviisikoin toimivan tutkaparin sentteri Jarno Koskirannan kanssa. Ex-Tapparat pelasivat yhdessä KHL:ssä Sibir Novosibirskissa (2013–15) ja Pietarin SKA:ssa (2015–16).

Tällaisia duoja Suomi tarvitsee, jotta se pystyy paikkaamaan kiekollisen huippuosaamisen puutetta, kun varsinaiset olympialaiset alkavat.