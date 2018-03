Naisten lentopalloliigassa kiihkeät puolivälierät edessä, kun OrPo ja LP Kangasala iskevät yhteen: LP:llä on saumansa tylystä saldosta huolimatta

Jari Perkiö

Pirkanmaan lentopallokevään ensimmäinen kohokohta on edessä ensi lauantaina. Silloin alkaa naisten liigan puolivälieräsarja Oriveden Ponnistuksen ja LP Kangasalan kesken. On varmaa, että arkkiviholliset taistelevat tuimasti kolmella voitolla irtoavasta välieräpaikasta.

Runkosarjan kolmospaikan kaapannut OrPo lähtee ottelusarjaan selkeänä suosikkina pehmitettyään LP:n kauden virallisissa kamppailuissa voitoin 5–0: kolme kertaa liigassa ja kaksi kertaa Suomen cupissa.

LP:llä on kuitenkin omat saumansa tylystä saldosta huolimatta. Joukkue on noussut uudelle tasolle valmentajavaihdoksen ja ennen kaikkea laiturihankinnan jälkeen. Kanadalainen Danielle Brisebois on osoittautunut kultakimpaleeksi saatuaan itsensä huippukuntoon.

– Kaitsu (LP:n luotsi Kai Stenius) on kehunut, että Brisebois on yksi liigan parhaista yleispelaajista. Tämä pitää pitkälti paikkansa, OrPon kakkosvalmentaja Heikki Kosonen myönsi.

Helmikuun parhaaksi liigapelaajaksi valitun kanadalaisen huippupelit ovat nostaneet LP:n tasoa tuntuvasti.

Kun passari Mita Uiato pystyy ruokkimaan tiukoissa paikoissa Briseboisia liigan ykkössentterin Jessica Wagnerin ohella, LP pystyy haastamaan joukkueen kuin joukkueen.

Silti OrPo kantaa paineet vahvan runkosarjan ja putkeen menneiden paikalliskohtaamisten seurauksena.

Brasilialaisvahvistusten iskukyky määrittää pitkälti OrPon iskukyvyn. Hakkuri Francyele Lemos on kärsinyt pitkään olkapäävammasta. Laituri Franciele Stedilen huippuvire katosi, kun nilkka muljahti.

Lemosin ja Stedilen vire on avainkysymys puolivälieräsarjaa ajatellen.

OrPo tarvitsi sunnuntaina Rovaniemeltä yhden pisteen varmistaakseen kolmossijansa ja otti sen upeasti pelanneen Jessica Kososen johdolla. Kososen saldo oli komeasti 23/+16, kun OrPo kärsi Woman Volleylle 2–3 (25–20, 21–25, 25–23, 23–25, 6–15) -vierastappion.