Naisten jääkiekon olympiajoukkue on tällainen – yhdistelmä nuoruutta ja kokemusta

Noora Takamäki Aamulehti

Naisleijonien olympiajoukkueessa on niin ensikertalaisia kuin moninkertaisia olympiamitalisteja.

Yhdeksän pelaajista on ensikertalaisia, yhtä monella on useita olympiamitaleja. Joukkueessa on 23 pelaajaa.

Maalivahdit: Meeri Räisänen HPK, Eveliina Suonpää Lukko, Noora Räty Kunlun Red Star (Kiina).

Puolustajat: Isa Rahunen Kärpät, Rosa Lindstedt HV 71 (Ruotsi), Jenni Hiirikoski Luulaja (Ruotsi), Mira Jalosuo Kärpät, Ella Viitasuo Blues, Minnamari Tuominen Blues, Ronja Savolainen Luulaja (Ruotsi).

Hyökkääjät: Venla Hovi University of Manitoba (Kanada), Linda Välimäki Ilves, Annina Rajahuhta Kunlun Red Star (Kiina), Riikka Välilä HV 71 (Ruotsi), Petra Nieminen Team Kuortane, Emma Nuutinen Mercyhurst University (USA), Sanni Hakala HV 71 (Ruotsi), Noora Tulus Luulaja (Ruotsi), Sara Säkkinen Team Kuortane, Saila Saari Kärpät, Michelle Karvinen Luulaja (Ruotsi), Tanja Niskanen KalPa, Susanna Tapani Lukko.

Päävalmentaja: Pasi Mustonen, valmentajat: Juuso Toivola, Kari Eloranta, Simo Vehviläinen, Markus Arvaja.

Suomen alkulohkossa A pelaavat viime vuoden MM-kisojen neljä parasta maata, joista kaksi parasta jatkaa suoraan välieriin ja kaksi seuraavaa pelaa puolivälierissä B-lohkon kahta parasta vastaan. Naisleijonien avauspeli on 11.2. Yhdysvaltoja vastaan.