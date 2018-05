Näin toimii uinnin uusi älylaite – älylättäri on käytössä vain Suomessa

Yrjö Kares Aamulehti

Uintivalmentajan ja lajivalmennuksen älylaitteen yhden kehittäjän, tamperelaisen Riku Rimpelän mukaan uimarin tekniikan ja tehokkuuden parantamisessa on edistytty paljon älylättärin ansiosta.

Oleellisinta on, miten valmentaja älylaitetta käyttää.

–Ei pulssimittarikaan kuntoa paranna, Rimpelä korostaa analysoinnin ja oivaltamisen tärkeyttä.

Taitopuoleen keskittymällä ja älylaitetta käyttämällä on suoritustekniikkaa tehty oikeasti ymmärrettäväksi.

Vaikka valmentaja olisi kuinka harjaantunut, hän ei näe mitä veden alla tapahtuu. Kun uimarilla on kummassakin kädessä voimaprofiilin ja käden nopeutta mittaava älylaite, voi saada oikeaa tietoa.

Käden voimassa eroa

–Laitteen ansiosta voi nähdä esimerkiksi, onko oikeassa ja vasemmassa kädessä eri määrä voimaa, kuten on, Rimpelä havainnollistaa.

Ilman älylaitetta uimari tuntee otteen veteen, mutta sen tunteen kertominen valmentajalle voi olla hyvin vaikeaa.

Älylättäri-nimen lähde on uimarin käyttämissä lättäreissä, jotka ovat voimanhankintaan käytettäviä kädessä pidettäviä muovilätkiä. Niissä ei ole elektroniikkaa sisällä kuten älylättärissä, josta voi nähdä liikkeen visualisoituna.

Rimpelän mukaan älylättäri otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten. Sitä ennen VTT:ssä tehdyssä tutkimusprojektissa oli kokeiltu mitä saadaan aikaiseksi, kun uimaria mitataan.

–VTT:n prototyyppi oli älylättärin esiaste. Sen jälkeen aloimme tuotteistaa älylättäriä viiden hengen porukalla, joilla oli yhteensä sata vuotta insinööritaustaa.

Rimpelän ohella kolmella oli työhistoriaa Nokiasta (ja sittemmin Microsoftilta), yhdeltä VTT:stä.

–Muualla maailmassa ei ole käytössä älylättäriä. Vastaavia mittauksia on toistaiseksi tehty videon avulla sekä naruun kiinnitetyllä voima-anturilla. Olemassa olevien järjestelmien hinnat vaihtelevat 2000–15 000 euroon. Älylättärin halvempi versio maksaa vain 830 ja kalliimpi laite 1300 euroa.

Suomessakin uintiseuroissa on yleisesti käytössä älylättäreitä.

–Oleellista on, että on tarpeeksi ihmisiä, jotka keskustelevat uintivalmennuksesta. Mitä useammat ihmiset puhuvat keskenään näistä asioista, sitä enemmän uintivalmennus kehittyy, Rimpelä painottaa.

Hyötysuhde iso juttu

Rimpelän mukaan altaassa nopeus on tehdyn työn ja tehokkuuden tulo.

Uimareilla on hyötysuhde se iso juttu, kun harjoittelu tehdään ryhmänä ja samoilla uimareilla monesti samoilla tavoiteajoilla. Jos toisen hyötysuhde on 80 ja toisen 40 prosenttia, niin harjoituksen kuormittavuus on aivan eri tasolla.

Kokonaisuudessa on monta asiaa, jotka vaikuttavat tehokkuuteen. Mekaaninen käden nopeus on siitä vain osa.

–Veteen tuotettu teho ei ole yksinkertainen asia. Se koostuu voiman suuruudesta, suunnasta ja ajoituksesta.

Hyötysuhde on sitä parempi, mitä pienemmällä mekaanisella teholla isompi teho välittyy veteen. Uinnissa väsyminen näkyy korostetusti, kun hyötysuhde heikkenee.

Kiehtova tekniikka

Rimpelä on varma siitä, että tekniikka nyt edellä ihmisen tiedon tasosta.

–Me pystymme jo mittaamaan asioita, joista saadaan lisäinformaatiota, mutta meidän ymmärryksemme ei ole vielä sillä tasolla, että saisimme tuloksista kaiken irti.

Ihmisen kroppa ja lainalaisuudet ovat yhä samanlaiset.

Rimpelällä on älylaitteen eduista kertoessaan joskus tunne, joka varmaankin on ollut ensimmäisillä automyyjillä, kun he ovat myyneet autoja hevoskuskeille. Hevoskuskin koko osaaminen terminologiasta lähtien pohjautuu hevosen ja rattaiden hoitamiseen.

Lisää suoritustekniikkaa

Rimpelä esitelmöi viikonloppuna Tampereen urheiluakatemian 10-vuotisjuhlaseminaarissa Varalan urheiluopistossa kuormituksen ja palautumisen tasapainoa koskevassa osiossa. Hänen aiheensa oli teknologia apuna yksilöurheilijan kuormituksen ja palautumisen seurannassa.

–Yksilölajeista puhutaan liian vähän liikkumisen ja suoritustekniikan tehokkuudesta. Helposti puheenaiheiksi nousevat fysikaalinen puoli kuten ravitsemus ja verenkiertoelimistö. Esimerkiksi uinnissa iso teema on juuri hyötysuhde ja sen mittaaminen, jotta suorituksessa säilyy tehokkuus, Rimpelä puntaroi.

Tehokkuus vastaan vammat

Tehokkuuden putoaminen suorituksissa lisää vammautumisriskiä.

Rimpelä pohtii, että vanhat totut tavat liikkumisessa ovat niin kuin alkoholismi: taipumus niihin ei koskaan häviä.

–Jos ei muista kontrolloída niitä, ne tulevat sieltä esiin. Sama tilanne on urheilijan liikkumisessa, jos ei sitä jatkuvasti vahdi ja ylläpidä. Golfinpelaajat tietävät sen hyvin.

Rimpelä kertoo päässeensä golfissa jo tasolle, jossa hän totesi, ettei aika riitä tuon tason ylläpitämiseen.

Jatkokysymyksiä riittää

Rimpelällä on kolme jatkokysymystä, jotka häntä sekä teknologian kehittäjänä että käytännön valmentajana TaTU:ssa askarruttavat.

1) Onko yleensäkään mahdollista vakioida testitilanne, vai onko pyrittävä vain mittaamaan säännöllisesti?

2) Onko mahdollista erottaa taidon osuus fysiologisen tilan vaikutuksesta?

3) Miten ylirasitus näkyy taidossa ja maksimitehon tuotossa?

Ylikunto kasvava riesa

Ylikunnon välttäminen on uinnissa(kin) melkoinen ongelma. Rimpelän mukaan viime syksynä Helsingin urheilulääkäriasemalla kävi uimareita ylikunnon vuoksi enemmän kuin koskaan.

Lukumäärä viittaa siihen, että älylaitteiden käyttöön on paljon tarvetta uinnissa.

Ylikunnolla ja ylikuormitustilalla on kuitenkin eroa, koska järjestelmällisestä kuormituksen lisäyksestä voi nopeasti palautua. Siitä Rimpelä kertoo yhden uimarivalmennettavansa toteamuksella ylikuormitustilasta "mieluummin muuttunut kuin juuttunut".