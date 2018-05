Näin perinteinen jalkapalloseura on noussut pahasta ahdingosta – "Olisi ihan kiva, jos joku antaisi joskus valmiit resurssit ja pyytäisi kokeilemaan niillä"

Jari Perkiö

On pieni ihme, että Turun Palloseura palasi täksi kaudeksi liigatasolle vuosien 2013–14 pahan kurimuksen jälkeen. TPS teki sinä aikana noin 760 000 euron tappiot.

Niinpä seuran johto ilmoitti kauden 2016 aattona, että TPS harkitsee vakavasti vetäytymistä Ykkösestä synkän taloustilanteen takia.

Pari viikkoa myöhemmin tuli huojentava tieto. Seura sai velkojiltaan reilut 450 000 euroa lainoja anteeksi. Tilanne muuttui hetkessä paremmaksi kuin moneen vuoteen.

Siinä vaiheessa seuraan liitettävillä tunnusmerkeillä oli varmasti oma arvonsa. TPS tunnetaan vahvoista perinteistään ja ansiokkaasta kasvatustyöstään.

–Kaikki alkavat puhua juniorityön merkityksestä siinä vaiheessa, kun ajaudutaan talousvaikeuksiin. Muuten tämä unohtuu herkästi. Tähänkin seuraan hankittiin yhdessä vaiheessa paljon pelaajia ulkopuolelta, TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen muotoilee.

Tausta Ilves vs. TPS Perustamisvuosi: Ilves: 1931. TPS: 1922. Miesten saavutukset: Ilves: SM-kultaa 1983, SM-hopeaa 1985, SM-pronssia 1984 ja 2017. Suomen cupin voitto 1979 ja 1990. TPS: Kahdeksan SM-kultaa (1928, 1939, 1941, 1949, 1968, 1971, 1972, 1975), yksitoista SM-hopeaa, yksitoista SM-pronssia. Kolme Suomen cupin voittoa (1991, 1994, 2010) – lisäksi finaalissa viisi kertaa. Liigacupin voitto 2012. Naisten saavutukset: Ilves: SM-hopeaa 1992 ja 2016, SM-pronssia 1991, 1993 ja 1996. Suomen cupin finaalissa 1991, 1997, 2010, 2011 ja 2014. TPS: SM-kultaa 1978, kahdeksan SM-hopeaa (viimeksi 2016), kaksi SM-pronssia. Pelaajat: Ilves: 4000. TPS: 700. Joukkueet: Ilves: 250. TPS: 30. Viime vuoden maajoukkuepelaajat: Ilves: 35. TPS: 16.

Kohti johtoseuran asemaa

Laurikainen on nähnyt TPS:n pahimmat ahdinkovaiheet aitiopaikalta. Hän tuli Ykköseen pudonneen joukkueen vastuuvalmentajaksi 2001 ja johti sen seuraavalla kaudella takaisin liigaan.

Toinen pelastusoperaatio alkoi 2014 TPS:n taistellessa isojen rahaongelmien kanssa. Silloinkin piti hakea uutta vauhtia Ykkösestä. Laurikaisen kärsivällinen työ johti toiseen liiganousuun 2017.

Tuorein kriisi syntyi pitkälti vauhtisokeuden seurauksena. Uusi taustaryhmä ilmoitti TPS:n tavoitteeksi Suomen johtavan seuran aseman. Tämä johti Mixu Paatelaisen, Martti Kuuselan ja Pasi Rautiaisen kaltaisten korkean profiilin valmentajien palkkaamiseen. Samaan aikaan hankittiin tukku kalliita pelaajia.

–Lähtö oli todella terävä, mutta hyvä tekeminen ei kestänyt edes vuosikymmentä. Yritetään viedä tätä projektia eteenpäin hiukan pitkäjänteisemmin ja kestävämmällä pohjalla, Laurikainen tuumii.

Tämän strategian perustana on vahva kasvatustyö.

–Se on elinehto paitsi seura- myös maajoukkuetoiminnan näkövinkkelistä. Kaikki lähtee pelaajien kehittämisestä.

Nuoret pidetty keskiössä

Työnteko on ollut Tepsissä keskeisessä roolissa myös vaikeina aikoina.

–Vaikka on ollut tiukkaa, treenaamisesta ei ole tingitty. Olemme työskennelleet kuin ammattilaiset. Treenejä ei ole siirretty iltaan eikä tehty töiden ehdoilla. Kun on ollut paljon nuoria pelaajia, tämä on onnistunut hyvin.

Laurikainen laskeskelee, että TPS:n viime kauden joukkueesta oli 60–70 prosenttia omia kasvatteja. Nyt lukema on hiukan pienempi: 50–60.

–Kun päästään yli 40:n, toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Hankinnat määrittelevät pitkälti sijoituksen.

Suosta takaisin ylös

Tepsissä on tehty massiivinen muutos syksyn 2014 putoamisen jälkeen.

–Olemme nousseet neljässä vuodessa aika syvältä nollatilanteeseen. Nyt olemme lähtöpisteessä, Laurikainen luonnehti.

Laurikainen laajensi välillä perspektiiviään luotsaamalla Myllykoskella ja Pietarsaaressa. Sen jälkeen hän työskenteli viisi vuotta Palloliiton palveluksessa juniorimaajoukkueiden vetäjänä.

–Seurapuolella olen ollut aina enemmän tai vähemmän tulipalon sammuttajana. Olisi ihan kiva, jos joku antaisi joskus valmiit resurssit ja pyytäisi kokeilemaan niillä.

Laurikainen tuntee Ilveksen luotsin Jarkko Wissin hyvin Palloliiton ajoilta.

–Wiss ymmärtää omien junioreiden arvon ja osaa ajaa poikia sisään. Ilves toimii muutenkin viisaasti.

Ilves etenee maltillisesti

Ilveksen kehitysjohtaja Toni Hevonkorpi on tyytyväinen liigajoukkueen edistysaskeliin.

–Olemme toimineet kuusi vuotta osakeyhtiönä, tehneet plussaa joka vuosi ja kasvattaneet liikevaihtoa maltillisesti. Ilman riskejä ja yltiöpäisyyttä, Hevonkorpi painottaa.

Vahva pohjatyö mahdollisti viime syksynä Ilveksen paluun mitalikantaan. Pronssi avasi portit myös eurokentille.

Ilveksellä on ollut selkeä strategia jo yksitoista vuotta. Tämä perustuu valmennuksen laadun nostamiseen ja harjoitusolojen parantamiseen. Sitä kautta nousee edustusjoukkueeseen entistä enemmän laadukkaampia pelaajia.

–Pitää kuitenkin muistaa, että edustuksen paikoista käydään tiukkaa kilpailua. On tosi kova suoritus, jos sinne nousee kaksi pelaajaa per ikäluokka. Kun joku on riittävän hyvä, hän saa varmasti tilaisuuden ennemmin tai myöhemmin.

Ilveksen kokoonpanossa on nyt kuusi ulkomaalaisvahvistusta.

–Ihanteena olisi edetä Mestarien liigan finaaliin yhdellätoista omalla kasvatilla, mutta se on utopiaa. Meillä on kentällä keskimäärin neljä omaa miestä per peli. Ihan hyvä määrä – toki sitä voi vielä kasvattaa.

Tuplalauantai: Ilves ja TPS kohtaavat 26. toukokuuta sekä miesten että naisten liigassa. Miesten ottelu pelataan Tammelassa kello 15. Naiset kohtaavat Kaarinan keskuskentällä kello 16.