Näin Mike Halmo päätyi Ilvekseen: kysyi neuvoa viime kauden seuransa suomalaiselta maalivahdilta ja sai kahden sanan mittaisen vastauksen

Tapani Salo Aamulehti

Mike Halmo oli viime keväänä Bolzanossa, Italiassa, kun hän kuuli agentiltaan tamperelaisen Ilveksen sopimustarjouksesta.

Halmo ei ollut koskaan kuullutkaan Ilveksestä, joten hän kysyi HC Bolzanon suomalaiselta maalivahdilta Pekka Tuokkolalta neuvoa, kuinka tarjoukseen pitäisi suhtautua.

Tuokkolan vastaus oli lyhyt ja yksiselitteinen.

–Hän sanoi vain kaksi sanaa: go there – mene sinne, Halmo nauraa.

Halmo teki niin kuin suomalaisvahti opasti. Nyt viime kaudella EBEL-liigan mestaruuden Bolzanossa voittanut kanadalaishyökkääjä on ollut kaksi viikkoa Tampereella ja kehuu sopeutuneensa.

–Ihmiset ovat mukavia, itse asiassa hyvin samanlaisia kuin kotona Kanadassa.

Näytimme Mike Halmolle videon, jolla hänen viime kauden valmentajansa Kai Suikkanen sanoo legendaariset sanansa "ei voi mennä kahden metrin syötöt kolme metriä ohi":

Halmon kotiutumista on auttanut Ilveksessä jo viime kauden kiekkoillut kanadalainen puolustaja Mark Flood.

–Soitin hänelle jo ennen kuin lähdin matkaan ja kyselin vinkkejä. Hän on auttanut minua paljon. Asumme toistemme naapureina ja kuljemme kimpassa matkat jäähallille.

Halmo ei tuntenut Floodia entuudestaan.

–Mutta tunsin pari hänen kaveriaan. Kuulin heiltä tarinoita Markin uran vaiheista. Niinpä tuntuu siltä kuin olisin tuntenut hänet jo pitkään, vaikka tapasimme vasta Tampereella ensi kerran.

Ensi viikolla Ilveksen riveihin liittyy yhdysvaltalaispuolustaja Matt Generous. Häneen Halmo tutustui EBEL-lligan otteluissa. Generous pelasi viime kauden Salzburgissa. Halmon Bolzano ja Generousin Salzburg ottivat yhteen parissa tulikiven katkuisessa kamppailussa.

–Meillä oli muutaman kerran "keskusteluja" kaukalossa. On aika hauskaa, että hän tulee nyt tänne ja olemme alkavalla kaudella samassa joukkueessa, Halmo virnistää.

Maali ja melkein maali

Halmo, 27, voitti nuorena junioriliiga OHL:n Owen Sound Attackin joukkueessa. Junnuvuosien jälkeen hän pelasi AHL:ssä Bridgeport Sound Tigersissä. Kaudella 2013–2014 hän pelasi AHL:ssä tehokkaasti ja sai kutsun New York Islandersin NHL-miehistöön.

–Heillä oli loukkaantumisia, joten sain mahdollisuuden NHL:ssä. En ikinä unohda ensimmäistä vaihtoani NHL:ssä, enkä edes ensimmäistä alkulämmittelyä. Se tuntui niin epätodelliselta, hienolta.

Halmo pelasi Islandersissa 20 ottelua, teki yhden maalin ja yhden "melkein maalin".

–Toisessa NHL-pelissäni vastassa oli New Jersey Devils ja heillä oli maalissa Martin Brodeur. Pääsin hyvään paikkaan ja olin jo varma, että saan kiekon sisään, mutta jollain ihmeen konstilla hän (Brodeur) torjui vetoni. Näen vieläkin siitä painajaisia. Olisi ollut mahtava tehdä uran ensimmäinen NHL-osuma Brodeurin kaltaisen legendan taakse, Halmo kertoo silmät loistaen.

Ossi Ahola

Myöhemmin Halmo onnistui Floridaa vastaan maalinteossa.

–Saimme hyökkäyksen kahdella yhtä vastaan. Ajattelin, että nyt saan paikan, nyt teen maalin. Lauoin, mutta kiekko ei mennyt maaliin. Sain sen kuitenkin onnekkaan pompun ansiosta uudestaan lapaani ja sain survottua kiekon sisään.

–Oli se aika hieno hetki. Oli myös suuri helpotus, kun maali vihdoin syntyi.

Paikallispelissä näytön paikka

Perjantaina Halmo pelaa ensimmäisen kerran Tampereen paikallispelissä Tapparaa vastaan.

–Meille on tärkeää näyttää siinä pelissä kaikille, mistä meidät on tehty. Olemme nuori joukkue, mutta meitä vastaan on ikävä pelata.

Halmo pelaa yhdessä Arttu Ruotsalaisen ja Eemeli Suomen kanssa.

–Molemmat ovat erittäin hyviä pelaajia. He tekevät hurjasti töitä ja luistelevat joka pelissä valtavasti. Minun täytyy pysyä koko ajan liikkeessä ja pitää pääni ylhäällä. He osaavat hakeutua vapaisiin paikkoihin ja minun pitää osata antaa heille oikea-aikainen syöttö. Harjoituspelissä Ässiä vastaan saimme homman toimimaan hyvin. Jos pystymme jatkamaan samalla tavalla, ketjullamme on edessä aika mukava kausi.

Ilves kaatoi Ässät 5–2 ja Halmo keräsi tehot 1+3, Suomi viimeisteli kaksi maalia ja Ruotsalainen saalisti kaksi syöttöpistettä.

Juttua korjattu 13.9. klo 19.47: Korjattu Mike Halmon tehot ottelussa Ässiä vastaan. Halmo keräsi pisteet 1+3.