Näin kovaan saldoon ei edes Ferrari pystynyt vuosituhannen alussa – Mercedes ja sen ykköstähti Lewis Hamilton pääsevät kohta mestaruusjuhliin

Mikko Gynther Aamulehti

Tavallinen päivä töissä. Kaksoisvoitto. Vieläpä toinen peräkkäinen.

Ferrari on haastanut Mercedeksen tiukasti tällä F1-kaudella, mutta kun mestaruudesta on tosissaan alettu ajaa, yksi talli on näyttänyt muille kaapin paikan.

Mercedeksen Lewis Hamilton hallitsi Japanin GP-viikonloppua täydellisesti ensimmäisistä harjoituksista kilpailun ruutulipulle saakka. Valtteri Bottas täydensi saksalaistallin juhlat.

Toisin kuin viikko sitten Venäjällä tällä kertaa Mercedes aidosti riemuitsi kaksoisvoitostaan. Japanissa ei tarvinnut puuttua kuljettajien järjestykseen tallimääräyksellä.

Mersun huima saldo

Hamilton voittaa uransa viidennen maailmanmestaruutensa jo kahden viikon kuluttua Yhdysvalloissa, jos hän nappaa siellä vähintään kahdeksan pistettä enemmän kuin Sebastian Vettel. Toisin sanoen Hamilton juhlii mestaruutta Austinin radalla, jos hän voittaa eikä Vettel ole toinen.

Se näyttää tällä hetkellä enemmän kuin todennäköiseltä, sillä virheettömästi operoiva Mercedes vaikuttaa olevan nyt Ferraria vahvempi radalla kuin radalla. Satoi tai paistoi, oli kylmä tai kuuma.

–En ole koskaan aiemmin nähnyt, että tallin harmonia ja jokaisen työntekijän suoritus ovat näin korkealla tasolla, Hamilton hehkutti Mercedeksen tiedotteen mukaan voittonsa jälkeen.

Se on paljon sanottu, sillä Mercedes on hallinnut formula ykkösiä kohta viisi vuotta. Saksalaistalli on voittanut kaudesta 2014 lähtien 72 GP:tä eli peräti 75 prosenttia osakilpailuista. Kaksoisvoittoja on tullut tuona aikana 39 (41 prosenttia kaikista kisoista).

Formula ykkösten historiassa on ollut monta dynastiaa, mutta ei ainuttakaan nyky-Mercedeksen kaltaista. Ferrari voitti viisi kuljettajien ja valmistajien mestaruutta peräkkäin Michael Schumacherin suuruuden aikoina 2000–2004. Ferrari voitti tuolloin kuitenkin "vain" 67 prosenttia kisoista. Vuosien 2000–2004 kilpailuista 28 prosenttia päättyi italialaistallin kaksoisvoittoihin.

"Kaikki on mahdollista"

Ferrari kaipaisi samaa varmuutta, jolla se vuosituhannen alussa hallitsi. Japanin GP:stä tuli yksi osa lisää Ferrarin tämän kauden epäonnistumisten ketjuun.

Aika-ajopettymyksen jatkoksi Ferrari-kuskit kolaroivat Red Bullin Max Verstappenin kanssa. Räikkösen avauskierroksen osuma hollantilaisen kanssa oli pieni. Vettel sen sijaan pilasi kilpailunsa, kun hän haki Verstappenista aggressiivisesti ohitusta kahdeksannella kierroksella.

Verstappenin kylkeen osunut saksalainen tippui joukon hännille, eikä sieltä ollut enää asiaa palkintopallitaistoon. Vettelin ohitusyrityksestä paistoi epätoivo, johon hän on mestaruuskamppailussa vaipunut.

Tällä tahdilla Vettel voi jopa menettää sarjan kakkossijansa Bottakselle.

–Kaikki on mahdollista kuten päivän kilpailu osoitti. Toivottavasti pääsen lähemmäksi ja pystyn ajamaan loppukaudesta myös voitoista, Bottas sanoi STT:n mukaan.