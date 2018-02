Näin Ilveksen Otto Koivula kommentoi komeaa osumaansa: "Ylivoimahakumme meni siinä pieleen"

Esko Kallioniemi Pori

Kymmenen peliä se maalittomuus kesti. Ilveksen hyökkääjä Otto Koivula osui Liigassa viimeksi 13.12.2017 maalitolppien väliin. Lauantain tuuletuksesta oli havaittavissa, että kuluvan kauden viides maali maistui nuorelle miehelle tärkeässä paikassa.

Ilves voitti vieraspelissä Ässät 6–3 (2–0, 1–2, 3–1). Voitto oli tamperelaisille todella tärkeä. Ero Ässiin ja viimeiseen pudotuspelipaikkaan kaventui neljään pisteeseen, kun jäljellä on kymmenen ottelua.

Maali oli iso helpotus

Kun viime kaudella läpimurtoaan tehneelle Koivulalle ei kertynyt syöttöpisteitäkään tammikuun 12. päivän jälkeen, alkoi henkinen kuorma kasvaa. Viime kaudella saavutettu 30 tehopisteen rajapyykki jätti kuluvaan kauteen suuret odotukset.

Lopulta nuorten MM-kisatkaan eivät täysin murtaneet hiljalleen muodostunutta kipsiä Koivulan pelaamisessa.

Lauantain Ässät-pelissä sitten rävähti. Koivulan sunnuntaipäivä muuttui kerralla alkuvuoden viikonloppuja valoisammaksi.

–Sunnuntaisin usein mietin viikon pelejä, ja aika montaa mustaa sunnuntaita on tullut vietettyä. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei iso apina pudonnut niskastani, hymyili ottelun avausmaalin iskenyt Koivula.

–Paljon olen treeneissäkin miettinyt, miten saisin maalin tehtyä. Toki se on helpottanut oloani, että joukkue on pystynyt voittamaan otteluja. Uuteen viikkoon on vain aina lähdettävä uudella ilmeellä.

Maali oli kokonaisuudessaan viime kaudelta tuttua Koivulaa.

Ilves-vahti Riku Helenius tarjoili avaussyötön 19-vuotiaalle hyökkääjälle, eikä muiden tarvinnut enää kiekkoon koskeakaan. Koivula purjehti koko ässänelikon läpi ja harhautti viimeisenä ässävahti Henri Kiviahon.

–Ylivoimahakumme meni siinä pieleen, joten päätin ratkaista keskeltä itse.

Katso video Koivulan maalista:

Ilveksen 6–3 (2–0, 1–2, 3–1) -voittoon päättynyt ottelu oli molemmille yksi kauden tärkeimmistä. Ässien etumatka tamperelaisiin on enää neljä pistettä, ja merkitys näkyi niin kentällä kuin katsomossakin.

–Tuo seisomakatsomo on kyllä hieno juttu Porissa. Viime kevään kylmät väreet muistuivat mieleeni, kun tunnelmaa aistin kentällä.

–Pari peliä silloin pelasimme täällä, ja taas on annettava iso kiitos kannattajaryhmänkin suuntaan. Pari bussillista Ilves-väkeä piti hyvin meteliä yllä, kiitteli Koivula.

Yhtäläisyyksiä kevääseen 2017 on havaittavissa muutenkin. Piste-ero pudotuspeliviivaan pyöri suunnilleen samoissa lukemissa kuin tällä kerralla. Karri Kiven valmentama joukkue on ennenkin onnistunut luomaan kelpo loppukirejä runkosarjan aikana.

–Meillä on jo hyvää kokemusta altavastaajana pelaamisesta, samoin Ässillä on tuntumaa siitä, mitä on tutkia pisteiden riittämistä. Siellä on tästä tilanteesta isompi paine kuin meillä, arvioi Koivula.

Tomi Vastamäki.

Koivula ei tyytynyt Ässät-pelissä vain osumaan maalirautojen väliin. Koivulan, Juhani Tammisen ja Julius Valtosen muodostama ketju oli kokonaisuudessaan vahvassa vireessä, eikä vähiten Koivulan ansiosta. Valtonen pääsi Koivulan syötöstä kuittaamaan päätöserässä 5–3 -osuman-

Ottelun ratkaisun kannalta koko ketju oli tärkeässä roolissa.

–Tammisen kanssa olen pelannut jo pidempään, ja Valtonen on päässyt hyvin mukaan menoon. Tamminen jakaa hienoja syöttöjä keskikaistalta.

–Meillekin on usein tehty aika nopeita maaleja omien onnistumistemme jälkeen. Olemme ottaneet niistä paljon myös opiksi, kiteytti Koivula.

Koivulan saldo tällä kaudella on 5+18=23.