Näin alkoi huippupelaajien rakkaustarina – lähipäivinä pariskunta pelaa uransa tärkeimpiä kamppailuja: "Se on rikkaus, kun kotona on ihminen, joka ymmärtää ja on tukena"

Tapani Salo Aamulehti

Nina Taipaleen ja Ville Hotakaisen perheessä vietetään jännittäviä aikoja. Hatanpäällä asuva pariskunta jahtaa lähipäivinä suuria unelmia pesäpallokentällä.

Nina Taipale aloittaa Manse PP:n naisten joukkueessa SM-finaalit keskiviikkona Jyväskylässä Kirittäriä vastaan. Ville Hotakainen taistelee Manse PP:n miesten joukkueessa sarjanoususta Superpesikseen. Ottelusarja Alajärveä vastaan on tasan 2–2. Nousun ratkaiseva viides yhteenotto pelataan torstaina Alajärvellä.

Aamulehti kävi tapaamassa pesäpalloilevaa pariskuntaa kuumien kamppailujen aattona.

Puhutaanko näinä päivinä kotona mistään muusta kuin pesäpallosta?

Nina: Molemmin puolin pitää päästä välillä purkamaan peliasioita. Väistämättä menee siihen, että puhutaan vähän liikaakin pelistä. Toisaalta se on rikkaus, kun kotona on ihminen, joka ymmärtää mistä on kysymys ja on tukena ja turvana

Ville: Yritän, ettei puhuttaisi vain pesäpallosta. Välillä on hyvä ajatella muutakin – tai olla kokonaan ajattelematta. Silloin pääkoppa saa hetken levätä.

Kuinka paljon annatte palautetta toisillenne peleistä?

Nina: Villen suunnalta tulee enemmän palautetta minulle kuin toisinpäin. Minä enemmänkin tsemppaan. Villellä on enemmän peliin liittyvää kriittistä silmää, hänessä on valmentaja-ainesta. Mielelläni otan palautetta vastaan, Villellä on hyviä näkemyksiä.

Ville: Annan palautetta, mutten tiedä, olenko kovin hyvä ottamaan itse palautetta vastaan.

Miten lataudutte otteluihin?

Ville: Pitää saada tehdä ne omat jutut, katsoa rauhassa ne asiat, joita voi pelissä tulla vastassa.

Nina: Minä olen enemmän täpinöissäni kuin Ville. Rutiinit ovat samantyyppiset, mutta Ville on vähän rauhallisempi kuin minä.

Miten päädyitte yhteen, mistä kaikki alkoi?

Nina: (naurua) En tiedä, halutaanko me sitä kertoa (naurua), pesäpallon kautta. Kyllä se aloite tuli enemmän minun puoleltani, sen verran voin paljastaa.

Ville: Ei tänä, vaan edelliskesänä kaikki alkoi.

Emil Bobyrev

Miten teistä tuli pesäpalloilijoita?

Ville: Kasvoin Seinäjoella, silloin pesäpallo oli siellä erittäin vahva laji. Isä lähti vetämään porukkaa, kuusivuotiaana liityin mukaan. Seinäjoella oli isoja esikuvia tarjolla ja valtava pesäpallobuumi, yleisöä saattoi olla 5000–6000 kotiotteluissa. Ajattelin, että tuolla haluaisin itsekin olla. Esikuva? Marko Honkola, myöhemmin pääsimme pelaamaankin samassa joukkueessa yhden kauden.

Nina: Päädyin vahingossa pesäpalloon. Aloitin vuonna 1995, silloin täällä ei ollut tässä lajissa oikein mitään. Olin menossa yleisurheilutreeneihin, mutta tulin paikalle tuntia liian aikaisin. Liikuntasalissa oli pesistreenit menossa ja luokkakavereitani oli siellä paikalla, pyysivät minut mukaan. Siitä ekasta treenistä kipinä syttyi. Onnekas sattuma.

Ville, miten naisten finaalisarjassa käy?

–En edes vedä hirveästi kotiin päin, kun kallistun Mansen suuntaan. Joukkueen käyrä on edelleen ylöspäin, alkukesästä peli oli aika pahastikin sekaisin. Voitettu välieräsarja Poria vastaan ja viime kauden mestaruus antavat vahvan pohjan. Ei sarja varmaan mene 3–0, mutta liputan Mansen puolesta.

Nina, miten käy torstaina nousukarsinnan ratkaisupelissä?

–Mansella on henki päällä. Se lähti jo Kuopio-sarjasta, jossa Manse nousi kahden tappion takaa voittoon. Alajärvellä on aika paljon hävittävää ja meidän miehillä voitettavaa. Jo asetelman takia sanon, että Manse vie ja nousee Superpesikseen. Hienointa tässä lajissa on voittaa mestaruus, toiseksi hienointa on nousta Superpesikseen.