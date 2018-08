Mourinho raivosi lehdistötilaisuudessa: "Kunnioitusta!"

STT Lontoo

Manchester United kärsi maanantai-iltana Jose Mourinhon valmentajakauden isoimman kotitappionsa ja valmentajavelho menetti hermonsa ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Tottenham löylytti Unitedin 3–0 Harry Kanen ja Lucas Mouran maaleilla ja nousi jakamaan Englannin jalkapalloilun Valioliigan kärkipaikkaa.

Mourinhon työpaikan on ounasteltu olevan vaarassa, kun takana on jo kaksi tappiota kolmesta ottelusta. Mourinho kävi vastahyökkäykseen muistuttamalla valmentaneensa Chelsean kolmeen Valioliigan mestaruuteen.

–Voitin enemmän Valioliigan mestaruuksia kuin muut 19 manageria yhteensä. Kolme minulle, kaksi heille. Kunnioitusta, kunnioitusta, kunnioitusta! Mourinho raivosi ja käveli ulos lehdistötilaisuudesta.

Mourinho voitti Valioliigan viimeksi kolme vuotta sitten. Hänen ansioluettelossaan on myös kaksi mestaruutta Portugalista, kaksi Italiasta ja yksi Espanjasta. Lisäksi hän on voittanut Mestarien liigan kahdesti ja Eurooppa-liigan kerran.

–Haluatte tehdä ihmeen. Joukkueeni pelasi todella hyvin ja oli strategisesti niin hyvä, ja te haluatte tehdä tästä lehdistötilaisuudesta syyttämistilaisuuden, Mourinho pauhasi.

Mourinho reagoi hermostuneesti myös kysymykseen joukkueensa puolustuspelistä.

–Olen pahoillani. Sinun täytyy kertoa minulle mikä on tärkeintä, koska minä en tiedä. Kun voitan otteluja, tulen tänne ja monesti et ole tyytyväinen että voitan otteluja ja sanot että tärkeintä on tapa jolla pelataan, Mourinho sivalsi.