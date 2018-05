"Mörkö-Marko" huomionsa huipulla – Anttila uskoo Sveitsin olevan samankaltainen vastus kuin USA

Harri Laiho

Marko Anttila on 203 senttimetrin vartalonsa ansiosta huomattu kaukalossa aina. Koskaan ennen hän ei kuitenkaan ole saanut samanlaista huomiota kuin nyt Tanskan MM-kisoissa.

–Hienolta se tuntuu. Tämä on osa peliä. Se on ylipäätään hienoa, että jääkiekko kiinnostaa.

"Mörkö-Marko" on kerännyt otsikoita. Jo Jokereissa seurakaverina pelannut Eeli Tolvanen on ehdottanut Anttilalle jopa omaa vaatemallistoa.

–Ne ovat näitä pukukoppijuttuja. Kyllä minulle saa nauraa, Anttila hymyili.

Toukokuun lopussa 33 vuotta täyttävä Anttila on pelannut elämänsä parasta leijonakiekkoa Suomen nelosketjussa. Hän on raatanut ja hämmentänyt sekä iskenyt tehot 2+2.

Kun ratkaisupelit alkavat, vielä pitäisi löytyä yksi askel parempaan. Anttilan mielestä nelosketju voi pelata entistä tiiviimmin ja hän itse pystyy yhä parantamaan yhtä vahvuuttaan, kiekonsuojausta.

–Ei minullakaan ole älyttömästi näin isoja pelejä uraltani. Se on iso teema, että nyt pääsee nauttimaan.

–Eilen me palauttelimme hyvin. Nyt on kroppa käynnissä ja peliformu päällä. Kaikki on itsestä kiinni.

Leijonilla on myös vahva luotto omaan peliin. Siksi vastustajaa ei tarvitse liikaa vilkuilla.

Toki Anttilalla on vahva visio siitä, millainen peli Sveitsiä vastaan on illalla edessä.

–Aika samanlainen joukkue kuin USA. Pelaa varmasti nopeaa vastaiskupeliä ja pystysuunnan jääkiekkoa. Meidän on oltava puolustusvalmiudessa jo hyökkäysalueella.

–Ketjuna voimme pelata vielä tiiviimmin. Kiekonsuojausta voi yhä parantaa.