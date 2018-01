Moni tilasto osoittaa, kuinka loistavaa kautta Aleksander Barkov pelaa – Tämä video näyttää, missä hän on ollut jopa ylivoimainen

Mikko Gynther Aamulehti

Aleksander Barkov, 22, pelaa uransa parasta kautta. Hän loistaa monissa tilastoissa, mutta tekee myös paljon arvokasta työtä, joka ei näy teksti-tv:llä.

Barkov valittiin ensimmäisen kerran urallaan NHL:n tähdistöotteluun eikä syyttä. Tässä Barkovin tämä kausi numeroina.

Pisteet: 14+26=40

Tappara-kasvatti on pelannut NHL-kauden ensimmäisen puoliskon piste per ottelu -tahdilla (41 ottelua, pisteet 14+26=40). Hän on Florida Panthersin sisäisessä pistepörssissä kolmas Jonathan Huberdeaun (16+27=43) ja Vincent Trocheckin (17+23=40) jälkeen. Lukema riittää koko NHL:n pistepörssissä sijaan 33. Suomalaisista edellä on vain Coloradon Mikko Rantanen (15+26=41).

Barkov, 22, pelaa viidettä kauttaan NHL:ssä. Aiemmat kaudet ovat olleet enemmän tai vähemmän rikkonaisia. Tamperelainen on pelannut aiemmin 54–71 ottelua kaudessa erilaisten vammojen takia. Tällä kaudella Barkovilta on jäänyt väliin vain yksi ottelu ja hän rikkoneekin heittämällä aiemman piste-ennätyksensä (66 ottelussa pisteet 28+31=59 kaudella 2015–2016).

Alivoimamaalit: 4

Barkov on kerännyt tällä kaudella neljä pistettä alivoimalla – kaikki maaleja. Hän johtaa NHL:n alivoimamaalitilastoa tällä kaudella.

Barkov on häikäissyt rangaistuslaukausmaaleillaan, kuten alla olevalta videoltakin selviää:

Aleksander Barkov could go down as one of the best shootout players of all-time pic.twitter.com/6ymDBbHMR3 — Brady Trettenero (@BradyTrett) 23. marraskuuta 2017

Kiekonriistot: 124

Barkov on taitava käyttämään mailaansa – ei vain syöttämiseen ja laukomiseen vaan myös kiekonriistoihin. Barkov on mailaansa käyttäen karvannut vastustajalta kiekon tai katkaissut syötön tällä kaudella 124 kertaa. NHL-analyytikko Mike Kellyn mukaan Barkov on hyökkääjistä ainoa, joka on tehnyt niin yli sata kertaa tällä kaudella.

Barkov tekee kiekonriistoista suorastaan taidetta, kun videolta selviää:

Bob Boughner re: Barkov: "It's the little things that impress me more than anything.....how good his stick is."

Barkov leads all forwards with 124 stick checks - the only forward with over 100.

Here's a minute of his finest work...#SelkeTalk pic.twitter.com/Hoa2ciD5H0 — Mike Kelly (@MikeKellyNHL) 11. tammikuuta 2018

–Pienet asiat tekevät minuun suurimman vaikutuksen, eivät vain maalit ja syötöt. Miten hyvä hän on mailallaan. Mitä hän tekee aloituksissa. Alivoimamaalit. Miten hän pimentää vastustajia, Floridan päävalmentaja Bob Boughner ylisti Barkovia Sun Sentinel -lehdelle.

–Hän on ehkä NHL:n parhaiten varjeltu salaisuus

Jääaika: 22.29

Keskushyökkääjä Barkov on Floridan tärkein pelaaja. Hän on saanut tällä kaudella jääaikaa enemmän kuin yksikään toinen hyökkääjä NHL:ssä, 22.29 minuuttia ottelua kohden. Hyökkääjistä ainoastaan Ilja Kovaltshuk ja Martin St. Louis ovat saaneet yhden kauden aikana enemmän peliaikaa 2010-luvulla NHL:ssä.

Aloitusvoitot puolustuspäässä: 57,8 prosenttia

Barkov on kumartunut aloituspisteelle tällä kaudella 907 kertaa, mikä on kuudenneksi eniten NHL:ssä. Niistä hän on voittanut 488 eli aloitusten voittoprosentti on 53,8. Aiemmilla kausilla Barkov ei ole voittanut yli 50 prosenttia aloituksista.

Pelaajista, joilla on aloituksia 500 tai enemmän, Barkov on aloitusvoittoprosenteissa 21:s. Barkov on ottanut kolmanneksi eniten voittoja puolustuspään aloituksissa, 207. Voittoprosentti puolustuspään aloituksissa on 57,8.

Kyseessä on joukkueen kannalta tärkeä peli, sillä voitettu puolustuspään aloitus tarkoittaa, että joukkue pääsee heti purkamaan paineen tai pääsee jopa itse hyökkäämään.

Laukaukset: 134

Floridan päävalmentaja Bob Boughner on pitkään kehottanut Barkovia laukomaan enemmän. Niin tamperelainen on tosiaan tehnyt. Barkov on laukaisumäärissä peräti 20:ntena. Barkov on laukonut 134 kertaa. Kaudella 2015–2016 Barkov laukoi 171 kertaa eli 2,6 kertaa per ottelu. Tällä kaudella hän on laukonut 3,3 kertaa per ottelu.