MM-tilastot ovat uskomatonta luettavaa suomalaisittain: ykköspaikka pistepörssissä, plus/miinus-tilastossa, pakkipörssissä ja torjuntatilastossa

Tapani Salo Herning

Jääkiekon MM-kisojen tilastot ovat komeaa luettavaa suomalaisittain lauantain ottelujen jälkeen.

Harri Säteri on maalivahtitilaston paalupaikalla. Hänellä on paras torjuntaprosentti (96,00) ja pienin päästettyjen maalien keskiarvo (0,67).

Sebastian Aho on ykkösenä pistepörssissä (5+8=13) ja plus/miinus-tilastossa (+12). Hän on myös maalipörssin jaetulla ykköspaikalla neljän muun pelaajan kanssa. Aho on tehnyt turnauksessa viisi maalia, kuten myös Teuvo Teräväinen.

Puolustajien pistepörssin ykkönen on Markus Nutivaara tehopistein 2+4=6.

Syöttöpörssin kärjessä on USA:n Patrick Kane yhdeksällä syötöllä. Seuraavina ovat Aho ja Teräväinen. Molemmilla on kahdeksan syöttöpistettä.

Jäähytilaston kärkipaikka ei onneksi ole suomalaisten hallussa. Ykkösenä on Sveitsin Sven Andrighetto 27 rangaistusminuutilla. Suomalaisista eniten on istunut Sakari Manninen – viisi kakkosta eli 10 minuuttia.