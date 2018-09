MM-sarjassa on viikonloppuna edessä pitkästä aikaa täysin uusi ralli – Keskuspaikka on tuttu rantalomakohteena: "Suomalainen ei edes tieksi niitä polkuja kutsuisi"

Aki Hietavala STT, Marmaris

Rallin MM-sarja tekee paluun Turkkiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen tällä viikolla. Torstai-iltana alkava kilpailu ajetaan kuitenkin eri alueella kuin takavuosien kisat, joten edessä on pitkästä aikaa täysin uusi ralli.

–Siitä on aika monta vuotta, kun minä olen viimeksi ajanut ihan uuden kisan. Nuotituksen perusteella kisa on hyvin vaativa, Toyotan suomalaiskonkari Jari-Matti Latvala sanoi kisan aattona.

–Ne kuljettajat, jotka pystyvät pitämään auton ja renkaat ehjinä, tulevat olemaan korkealla. Pitää todella osata käyttää järkeä. On mietittävä tarkkaan, missä voi hyökätä.

Rallin keskuspaikkana toimii suomalaisille rantalomakohteena tuttu Marmaris. Erikoiskokeet kuitenkin kulkevat vuoristossa hyvin vaihtelevissa olosuhteissa.

–Paljon erityyppistä tietä on reitillä. Välillä on tosi sileää ja hienoa hiekkaa, mutta sitten on niin karua, että suomalainen ei edes tieksi niitä polkuja kutsuisi, Fordin Teemu Suninen naureskeli.

Onnea pitää olla matkassa

MM-sarjan kokemattomaan kaartiin lukeutuva Suninen povaa Turkin kisasta erittäin mielenkiintoista. Suomalaisnuorukaiselle sopii rallin uutuus, sillä tällä kertaa Suninen pääsee matkaan samalta viivalta muiden kanssa.

–Kisaan lähdetään varmasti erilaisin taktiikoin kuskista riippuen. Katsotaan, kenen visio on paras. Niin paljon on isoja kiviä jokaisella pätkällä, että rengasrikon riski on iso, Suninen totesi.

–Ei kaikkia kiviä voi edes merkata nuottiin, koska niitä on joka puolella. Pahimmat me koetettiin merkata, mutta loppu pitää laittaa onnen varaan.

Latvala uskoo ratkaisuja syntyvän jo ensimmäisenä varsinaisena ajopäivänä perjantaina.

–Perjantai on kaikista kovin päivä. Lauantaina jo helpottaa ja sunnuntaina pitäisi olla ihan mukavia pätkiä, Latvala ennakoi.

–Varsinkin perjantai tulee olemaan hurja. On etsittävä oikeanlainen kompromissi hyvän ajorytmin ja varmistelun suhteen. Me olemme ensimmäisenä autona tiellä, joten saamme varmasti olla tarkkana, MM-sarjaa johtava Thierry Neuville komppasi.