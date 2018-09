MM-rallissa ulos lipsauttanut kuskilupaus sai kyytiin hypänneen toimittajan hermoilemaan Hämeenkyrössä: "Laitetaan rengasta ojan puolelle"

Pekka Aalto Aamulehti, Hämeenkyrö

–Huuda sitten, jos haluat, että hiljennän. Se on ihan ok. Voin vetää toisella yrityksellä sitten kunnon ajan pöytään.

En ole ollut aiemmin ralliauton kyydissä. Laji on kiinnostanut pikkupojasta saakka, jolloin sain nimikirjoituksen Jouni Ahvenlammilta Uskilan ek:n harjoituksissa. Jyväskylän ralli on kuulunut siitä asti lähes joka kesä ohjelmaan.

Kehuja Rovanperälle, Lapille ja Suniselle

Kristian Kiviniemi, 26, kuuluu lahjakkaiden suomalaiskuskien joukkoon, josta ovat rallimaailman huipulle ponnahtaneet lähiaikoina Esapekka Lappi, Teemu Suninen ja Kalle Rovanperä.

–He ovat todella kovia. Vauhdin ja varmuuden yhdistelmä on melkoinen, Kiviniemi sanoo.

Parkanolainen on pian valmis insinööri, jonka paras saavutus rallipoluilta on vuoden 2015 SM-pronssi yleisessä sarjassa. Mies on ajanut rallin lisäksi rallisprinttiä ja rallicrossia. Ulkomailta kokemusta on Viron ja Saksan teiltä.

Tällä hetkellä Kiviniemi kaasuttelee kymmenkertaisen Suomen mestarin Juha Salon entisellä Mitsubishi Lancer Evo 10:llä. Autossa on kahden litran turbomoottori ja noin 340 hevosvoimaa.

Tänä vuonna Jyväskylän MM-ralliin Kiviniemi sai alleen Toni Gardemeisterin tallin Skoda Fabia R5:n, mutta turbo-ongelmat pilasivat viikonlopun jo perjantaina.

–Se oli neljäs kerta Suomen MM-rallissa ja uran suurin satsaus tähän mennessä. Ikävä kyllä, ensin oli muita ongelmia ja sitten rysähti. Ison hyppyrin jälkeen oli 70–80 metriä mutkaan. Jarrutus jäi liian myöhälle ja peräpää otti puuhun ja kiveen. Sen verran tuli vahinkoa, että oli pakko jättää kesken.

Parhailla pätkillä Kiviniemen vauhti oli sellainen, mitä hän toivoikin eli kirkkaasti kymmenen joukossa WRC2-luokassa.

Ensi vuodeksi hän aikoo kilpailla rallin SM-sarjassa Skoda Fabia R5:lla ja taistella mitaleilta.

–Siinä on vielä kiviä kääntämättä. Tämä on kallista puuhaa ja vaatii itseltäkin isoja panostuksia. Onneksi minulla on ollut erinomaisia tukijoita, hän kiittelee.