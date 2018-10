Miten Tapparan Jukka Rautakorpi ja Kärppien Mikko Manner eroavat toisistaan? Nämä kaksi lausuntoa paljastivat paljon päävalmentajista

Lauri Lehtinen Aamulehti

Kaksi päävalmentajaa, kaksi erilaista ja niin kuvaavaa kommenttia.

Puhun tietysti Tapparan Jukka Rautakorvesta ja Kärppien Mikko Mannerista. Eri sukupolven valmentajat reagoivat ja kommentoivat päinvastaisin tavoin nuorten hyökkääjälupaustensa virheitä torstain kohtaamisen jälkeen.

Virheet aloitti Kärppien 19-vuotias Aleksi Heponiemi. Oululaisten hyökkääjältä nähtiin karmea virhe: paineen alla jättö selän taakse. Siirto päätyi tietenkin Tapparan Jarkko Maliselle, joka rokotti heti 1–0-maalilla.

Saiko Heponiemi komennuksen vilttiketjuun? Ei. Viittä ja puolta minuuttia myöhemmin Heponiemi vapautui jo maalintekoon ja iski 2–1. Ja miten Manner vastasi median kysymykseen Heponiemen esityksestä?

–Aleksin suoritus kuvastaa meidän joukkuettamme. Tuon vuoksi me pelaamme noin. Meillä on lupa epäonnistua kentällä. Kun on lupa epäonnistua, on myös mahdollisuus onnistua. Aleksi näytti, mitä se tarkoittaa molempiin suuntiin. Ja kaikki yrittävät aina syöttää oikeanvärisille, Manner kertoi.

Toisen ilo oli toisen suru. Tapparan 16-vuotias, viidettä liigapeliään pelannut Kasper Simontaival hukkasi Heponiemen pahanpäiväisesti 1–2-maalissa.

Simontaival ei pelannut enää vaihtoakaan ottelun viimeisen reilun 46 minuutin aikana.

–Nuori ja lahjakas pelaaja, joka menee jatkuvasti eteenpäin. Autoimme häntä tässä kohtaa. Semmoista se jääkiekko on, että oppirahoja pitää maksaa menestyäkseen, Tapparan Rautakorpi sanoi ja perusteli ratkaisuaan.

On selvää, että Heponiemi ja Simontaival ovat eri rooleissa joukkueissaan. Viime kaudella WHL:ssä ihastuttanut Heponiemi on kolme vuotta vanhempi kakkosketjun laitahyökkääjä, kun Simontaival vasta astelee ensimmäisiä miesten pelien askeliaan pienessä roolissa. Peliaikaa on tullut viidessä ottelussa parhaimmillaan 7.32.

Silti on helppo nähdä ero siinä, miten Kärpissä ja Tapparassa maksetaan oppirahoja. On vaikeaa sanoa, kumpi linjaus on oikea ja kumpi väärä. Ehkä molemmat ovat oikeita.

Sen uskaltaa kuitenkin sanoa, että tällä hetkellä Tapparan ja Kärppien pelaajiston kehonkielissä on valtava ero. Ja ei tarvinne sanoa, kumman eduksi.