Miten alasarjavahdista tuli ammattivalmentaja USA:n jalkapalloliigaan? Tampereelta lähtenyt Jyri Nieminen kertoo tarinansa

Vesa Laakso Aamulehti

Suomalaiset jalkapallovalmentajat maailmalla ovat tuiki harvinaisia. Yksi harvoista on Tampereelta kotoisin oleva vasta 30-vuotias Jyri Nieminen, joka toimii USA:ssa ammattilaisliiga MLS:ssä pelaavan San Jose Earthquakesin valmennusryhmässä maalivahtivalmentajana.

Miten PP-70:n kasvatti on päätynyt 8608 kilometrin päähän ammattivalmentajaksi?

–Polku on ollut aika pitkä, Nieminen vastaa naurahtaen Kalifornian auringon alta.

Reitti on kulkenut Suomen alasarjoista askel askeleelta eteenpäin.

–Olin maalivahdiksi lyhyt (176 cm), niin kävi selväksi, että jos haluan omia unelmia saavuttaa, niin se ei tapahdu pelaajana, vaan valmentajana.

FC Hongassa ja TPS:ssä valmentajana työskentelyn jälkeen tie vei Viron kautta Qatariin ja sieltä USA:han.

–Virossa olin Head of goalkeeping eli koko maan maalivahtivastaava, Suomessa ei ole tänäkään päivänä sellaista pestiä. Siitä aukesi tärkein portti ulkomaille ja pääsin kansainväliseen jalkapalloon.

Osaaminen on tärkeää, mutta maailmalle päästäkseen on lähdettävä rohkeasti rajojen ulkopuolelle, luotava kontakteja ja tehtävä töitä sen eteen. Nieminen on opetellut eri maailman kolkissa paikallisen kielen ja puhuu kuutta eri kieltä.

–Hyvä, kun lukiossa olen päässyt läpi, mutta olen oppinut kaiken sillä tavalla, että olen ollut sen kielen vaikutuksen alaisena. En ole aikoinaan ollut itsevarma oman englannin kielen suhteen, niin kuin ei varmaan moni muukaan suomalainen. Sitten on vaan ollut pakko avata suu.

–Viroa opin ehkä kolmessa kuukaudessa. Siitä tajusin, että mitä vain pystyy oppimaan, kun vain kuuntelee. Samalla tavalla opin pikkaisen arabiaa, että ei väliä miten syteen tai saveen menee, kun yrittää.

"Pitää tarttua tilaisuuksiin"

Valmentajaksi maailmalle voi siis Suomestakin päästä, mutta Nieminen korostaa unelmien tavoittelussa päämäärätietoisuutta.

–Pitää tehdä päivänselväksi itselle, että haluaa maailmalle. Ensimmäinen askel on, että pitää olla valmis lähtemään, vaikka kukaan ei takaa yhtään mitään. Pitää uskaltaa tarttua kaikkiin tilaisuuksin.

Usein puhutaan intohimosta, josta kumpuaa loppumaton palo tekemiseen.

–Nautin valmentamisesta ja olen pyrkinyt aina kehittämään itseäni. Olen käynyt esimerkiksi ulkomailla lomalla konferensseissa ja seuroissa tutustumassa. Sitä kautta on oppinut ja saanut kontakteja.

Valmentajalisenssien sijaan tärkein pohja Niemisen valmennusuralle on luotu Vierumäellä liikunnanohjaajan koulutuksessa.

–Siellä oppi miten haetaan tietoa, opetusmetodeista ja ihmisen fysiologiasta. Nämä ovat tärkeimmät alustukset omalle uralle.

Lyndsay Radnedge / Center Line Soccer

Tavoite maailman suurimmissa seuroissa

Pesti MLS-liigaan tuli lukuisten kontaktien ansiosta, kun ruotsalainen päävalmentaja Mikael Stahre otti yhteyttä ja halusi suositellun Niemisen mukaan valmennusryhmäänsä.

–Olen äärettömän kiitollinen ja välillä havahdun, että voi jukra, kun pääsen elämään omaa unelmaani.

Matka on ollut pitkä, mutta etäisyys kansainvälisestä jalkapallomaailmasta Suomeen on kenties vielä pidempi.

–Olen nykyisin tekemisissä valitettavan harvan suomalaisen jalkapalloihmisen kanssa. Enemmän ovat ulkomaalaiset kollegat yhteydessä.

–Lomalla olen käynyt Suomessa, kun vaimo haluaa käydä kotimaassa. Itse ehkä menisin muuten katsomaan Arsenalin treenejä lomalla, Nieminen naurahtaa.

Missä näet itsesi tulevaisuudessa?

–Itselle on ollut jo pidempään selvää, että haluan olla jossain maailman suurimmista seuroista töissä.