Seefeldin yhteislähdöt viimeistelevät hiihdon olympiajoukkueen

STT Helsinki

Anne Kyllönen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Antti Ojansivu hiihtävät sunnuntaina Seefeldissä pääsystä vajaan kahden viikon kuluttua alkaviin olympialaisiin. Maailmancupissa kisataan vapaan hiihtotavan yhteislähdöissä.

Olympiakomitea linjasi viikolla, että Kyllönen ja yhdestä kolmeen mieshiihtäjää voi vielä saada paikan Pyeongchangiin. Seefeldissä hiihtävän kolmikon lisäksi harkinnassa on Ville Nousiainen.

– Etukäteen ei ole naulattu mitään sijoitusta, joka takaisi automaattisesti pääsyn kisoihin, maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä kertoi puhelimitse Italiasta, jossa kävi seuraamassa Krista Pärmäkosken viimeistelyleiriä.

Valinnat tekee Olympiakomitea. Jylhän mukaan Nousiaisen vahvuudet ovat tiedossa, ja nousukuntoinen kouvolalainen avasi viikko sitten maailmancupin pistetilinsä Planicassa.

– Kun hän on hyvässä kunnossa, hän on hyvä viestihiihtäjä. Hän on hyvä roikkumaan, Jylhä totesi.

Toistaiseksi Pyeongchangiin on valittu kuusi mieshiihtäjää ja kuusi naishiihtäjää. Jylhän mukaan nyt voi jo sanoa, että jokaisella olympialaisten hiihtomatkalla ei kilpaile neljää suomalaista.

– Skiathlonissa (kisat avaavassa yhdistelmäkisassa) meillä ei todennäköisesti ole neljää hiihtäjää, Jylhä laski.

Yhdistelmäkisan miehistö voi jäädä vajaaksi, jos sunnuntai ei tuo merkittävää lisäystä mieshiihtäjien olympiakaartiin ja Iivo Niskanen päätyy kisaamaan ensimmäisellä olympiaviikolla sprintissä ja vapaan hiihtotavan 15 kilometrillä.

Maastohiihdon valmennusjohto tekee pitkin kautta tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean kanssa. Jylhän mielestä lajia on kohdeltu olympiavalinnoissa riittävän tasapuolisesti muiden lajien kanssa.

– Suomalaiselle huippu-urheilulle on tärkeää, että kisoihin valitaan osallistujia useista lajeista. Jos lajilta jäisivät olympialaiset väliin, voisi olla aika iso kynnys lajin tason nostamiseen, Jylhä viittasi alppihiihtoon ja mäkihyppyyn.

Seefeldissä hiihtävät sunnuntaina myös varjojen mailla viikko sitten kisannut Matti Heikkinen, Iivo Niskanen ja Anssi Pentsinen. Naisista hiihtävät Kyllösen ohella Andrea Julin, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Susanna Saapunki ja Riitta-Liisa Roponen.