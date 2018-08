Mitalia jahtaava Jallow luottavaisena EM-finaaliin: "Mikä tahansa on mahdollista"

Kaija Yliniemi Glasgow

Mimosa Jallow on mielissään EM-uintien sunnuntaisen 50 metrin selkäuinnin finaalin asetelmista. Jallow ei kaihda paineita, ja kunto on kohdallaan, mutta sittenkin haastajan asemasta on helpompi lähteä tavoittelemaan uran ensimmäistä henkilökohtaista arvokisamitalia.

–Kun on paikka finaalissa, mikä tahansa on mahdollista. Nyt pääsen uimaan 50 metrin selkäuinnissa kaikki kolme uintia, Jallow jutteli Glasgow'ssa.

Matkan ykkössuosikit ovat venäläinen Anastasija Fesikova ja lauantain alkuerissä Euroopan ennätyksen 27,21 uinut britti Georgia Davies.

–Daviesiä en tunne oikein, en ole paljon kisannut hänen kanssaan. Fesikovan kanssa otin hyvää matsia Barcelonassa ja Monacossa. Siellä tuli tutustuttua enemmän. On kiva päästä kisaamaan heidän kanssaan.

Finaali uidaan sunnuntai-iltana kello 20.21 Suomen aikaa.

Ennätys parani huimasti

Jallow oli Monte Carlossa kesäkuussa jo Suomen ennätysvauhdissa, mutta pisti skottialtaassa vielä tuntuvasti paremmaksi. Jyväskyläläinen nipisti alkukesän ennätyksestään 0,39 sekuntia ja nousi alkuerien ajallaan 27,42 Pohjoismaiden kaikkien aikojen parhaaksi 50 metrin selkäuinnin naisuimariksi.

Jallow asetti Glasgow'n EM-kisojen tavoitteekseen oman tasonsa noston, ja se toteutui päämatkalla kirkkaasti. Välierissä altaanmitta kulki vertailun kolmosaikaan 27,62.

–Ilta oli yhtä hyvä kuin aamu, mutta jännitti paljon enemmän. Uinti kyllä kulkee, kun keskinkertaisellakin uinnilla pystyi tulemaan noin kovaa, Jallow kuvasi ja sanoi välierissä alkumatkan käsivetojen menneen vähän läpi.

Hän kertoi jännityksen verottaneen päiväunia aamu- ja iltakisojen välissä, koska SE parani aamulla niin paljon. Aamu- ja iltatuloksen kahden sekunnin kymmenyksen eroa Jallow ei murehtinut.

–On hienoa olla tuolla ajalla finaalissa. Lontoossa kaksi vuotta sitten olin kuudes, mutta siellä ajat olivat eri luokkaa. Siellä en uinut edes alle 28:n, Jallow vertasi.

Hulkko pääsi tavoitteeseensa

Ida Hulkko toivoi 100 metrin rintauinnin alkuerien jälkeen, että välierissä ennätys paranisi 1.07-alkuiseen aikaan. Tampereen TaTU-seuraa edustava Hulkko sai haluamansa, ja ennätys kirjataan nyt 1.07,94.

–Meni ihan putkeen, Hulkko tiivisti ja kertoi havitelleensa 1.08:n alittavaa aikaa koko kauden.

Seuraava tavoite on yrittää ottaa satasen rintauinnin Suomen ennätys omiin nimiin. Matkan SE on Jenna Laukkasen 1.07,35 Rion olympialaisista.

Satasen välierässä Hulkon taktiikka oli aloittaa lujaa, ja 19-vuotias johtikin kisaa sen puolimatkassa. Toisella altaanmitalla naisia paineli ohi, ja Hulkko oli välierien 12:s. Alkuerissä hän oli 14:s.

Hulkko kisaa EM-kisoissa seuraavan kerran keskiviikkona SE-matkansa 50 metrin rintauinnin alkuerissä.