Mitä löytyy parayleisurheilun menestyksen taustalta? "SUL saa niin paljon sulkia hattuunsa"

Vesa Laakso Aamulehti

Suomi sai ison mitalisaaliin parayleisurheilun EM-kisoista, kun Berliinistä kotiin tuomisina oli kahdeksan kultaa ja yhteensä 14 mitalia.

Menestyksen isoimmat tekijät ovat valovoimaiset urheilijat, joista Leo-Pekka Tähti on omalla esimerkillään vetänyt muita kelaajia mukaan.

–Itse olen yrittänyt sparrata ja jeesata pyörätuoliurheilun alkutaipaleella olevia ihmisiä niin paljon kuin olen pystynyt. Vinkkejä annan mielelläni niin paljon kuin suinkin vain ehdin, kolmen kultamitalin kanssa kotiin tullut Tähti totesi STT:lle.

Nuoremman polven kelaajista Henry Manni ja Amanda Kotaja tulivat myös kulta kaulassa kisoista kotiin.

–Suomi on menestynyt parayleisurheilussa kautta aikojen. Välillä on ollut heittäjiä, nyt enemmän kelaajia. Siellä on tehty pitkäjänteistä työtä, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunnan (VAU ry) toiminnanjohtaja Riikka Juntunen kehuu Aamulehdelle.

Taustalla pohjaa menestykselle on luotu pidempään. Juntusen mukaan käänteentekevää oli, että Suomen Urheiluliitto otti lajiliittona parayleisurheilun siipiensä suojaan 2005 avointen EM-kisojen jälkeen.

–Sen jälkeen, kun parayleisurheilu siirtyi Suomen Urheiluliiton alle, niin sieltä yleisurheilun puolelta on tullut aivan valtavasti kokemusta ja osaamista. Se on yksi menestyksen salaisuus.

Esimerkiksi keihäskultaa voittaneen Marjaana Heikkisen taustalta löytyy valmentaja Kimmo Kinnunen. SUL:ssa parayleisurheilun päävalmentajana on toiminut päätoimisesti vuodesta 2016 Maarit Kurki.

Eli paljon kritisoitu SUL saa tästä menestyksestä pienen sulan hattuunsa?

–SUL saa niin paljon sulkia hattuunsa, kuin haluaa vain laittaa. He ovat tehneet pitkään hyvää työtä ja ottaneet parayleisurheilun maajoukkuetoiminnasta koordinaatiovastuun. Vanhoilla taustoilla en usko, että menestys olisi tällaista, Juntunen painottaa.

Kallista välineurheilua

Resursseja on tullut myös ministeriön apurahapäätöksissä, sillä isoimman 20 000 euron urheilija-apurahan sai täksi vuodeksi neljä parayleisurheilijaa. Vammattomista yleisurheilijoista isoa apurahaa sai vain David Söderberg.

Rahaa parayleisurheilussa kilpailemiseen kuluu, sillä erikoisvalmisteiset välineet ovat äärimmäisen kalliita.

–Tuolien hinnat ovat 4000 eurosta ylöspäin. Huipulla niiden pitää olla aivan mittojen mukaan tehdyt, joten ne ovat vielä huomattavasti kalliimpia, Juntunen toteaa.

Samalla se väistämättä ajaa tilanteeseen, jossa kansainvälisesti vain hyvin harvasta länsimaasta on mahdollista nousta maailman huipulle.

Suomessakin kustannukset ovat ruohonjuuritasolla iso haaste, sillä urheiluvälineet eivät ole korvattavia apuvälineitä. VAU ry pyörittää kansainvälisesti ainutlaatuista soveltavan liikunnan apuväline SOLIA-toimintaa.

–Käytössä on esimerkiksi pieniä kelaustuoleja, joiden kanssa on pidetty kelauskouluja. Innostuneille kelaajille tuolit jäävät lainaan, jolloin ensimmäistä tuolia ei tarvitse heti ostaa.

Kilpailu parayleisurheilussa kasvaa jatkuvasti, mutta tulevaisuus näyttää suomalaisittain valoisalta.

–Kokeneet konkarit menestyivät, mutta takana taustalta on tulossa nuoria, jotka eivät ole vielä otsikoissa. Tuossa porukassa on mahdollisuus kasvaa huipuksi, kun pääsee leireilemään ja harjoittelemaan maailman parhaiden kanssa.

Uusia tähtiä on siis tulossa.