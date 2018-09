Missä Ilveksen jenkkipakki viipyy? Toimitusjohtaja paljastaa vahvistuksen tulopäivän: "Tämä oli tiedossa jo sopimusta tehtäessä"

Tapani Salo Aamulehti

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo on liigakauden aattona huomattavasti rauhallisempi mies kuin vuosi sitten.

Organisaation perustukset on saatu kuntoon. Viimeisimpänä palasena kokonaisuuteen liittyi pelaajakoordinaattori Timo Koskela.

Koskelan päätyö on NHL-joukkue St. Louis Bluesin Euroopan kykyjenetsijänä. Ilves saa käyttöönsä Koskelan vuosien varrella keräämän tietopankin pelaajista.

Voiko Koskelan St. Louis-yhteyksien kautta tulla Blues-pelaaja Ilvekseen?

–Ei se ainakaan ole Koskelan pestin tarkoitus. Toki voihan Koskelan rooli jonkun verran auttaa, jos joku St. Louisin pelaaja olisi lähdössä Eurooppaan.

Ilvekseen ei ole tulossa nykyisten sopimuspelaajien ulkopuolelta uutta pelaajaa ennen liiga-avausta.

Yksi pelaaja Ilvekseen kuitenkin saapuu vielä syyskuussa. Ilves julkisti jo keväällä yhdysvaltalaisen puolustajan Matt Generousin sopimuksen.

Koska Generous on Suomessa?

–Lennot ovat 20. syyskuuta. Häneltä jää kolme ensimmäistä liigapeliä väliin. Tämä oli tiedossa jo sopimusta tehtäessä, mutta tarvitsimme juuri Generousin tapaista kovaa joukkuepelaajaa. Kiinnitimme hänet, vaikkei hän aivan sarjan alkuun ehdikään.

Generousin viipymisen taustalla ovat pelaajan henkilökohtaiset syyt.

Ilveksen uusista pelaajista hyökkääjä Jerry Ahtola loukkaantui elokuussa. Hän ei pelaa vielä liiga-avauksessa. Lupaavasti esiintynyt puolustaja Nikolas Matinpalo on myös sivussa yläraajavamman takia, eikä ehdi liiga-avaukseen.

Peräti kolme Ilves-pelaajaa siirtyi alkavaksi kaudeksi NHL-sopimuksilla Pohjois-Amerikan kaukaloihin. Otto Koivula teki sopimuksen New Islandersiin ja Ville Meskanen New York Rangersiin. Joona Koppanen on Boston Bruinsin sopimuspelaajia.

Jalo ei usko yhdenkään kolmikosta palaavan alkavaksi kaudeksi Ilvekseen.

–He yrittävät paikkaa NHL:stä ja jos se ei onnistu, niin sitten AHL:stä. Tuskin heitä Suomessa nähdään tulevana talvena. Toki kyllä me tänne otamme, jos semmoinen mahdollisuus tulee vastaan.