Miljoonayleisö sai pettyä Leijonien kanssa torstai-iltana

Leijonien MM-taival päättyi myöhään torstai-iltana puolivälierätappioon Sveitsille. Niukka ja katkera tappio ei ollut ainakaan suomalaisista kotikatsomoista kiinni, sillä ottelua seurasi tuhti joukko jääkiekon ystäviä.

Ottelun keskikatsojamäärä oli MTV3:n ja C More -kanavan mukaan 1,5 miljoonaa henkeä ja kamppailu tavoitti kaikkiaan 2,33 miljoonaa suomalaista.

Suomi–Sveitsi nähtiin ilmaiseksi MTV3-kanavalla ja maksullisella C More Sport 1 -kanavalla.

Luvuissa eivät ole mukana muut päätelaitteet kuin perinteinen televisio eli esimerkiksi ravintolakatselu jää mittauksen ulkopuolelle. Korkeimmillaan keskikatsojamäärä kipusi 1,8 miljoonaan klo 22.00–22.15 eli Suomelle murheellisen toisen erän alussa.

Edellisen kerran jääkiekko-ottelu on Suomessa kerännyt yhtä paljon katsojia kaksi vuotta sitten, jolloin Leijonien ja Kanadan MM-finaali rikkoi kaikki aikaisemmat ennätykset (keskikatsojamäärä 2,22 miljoonaa, tavoittavuus 3,25 miljoonaa).

–Leijonien puolesta pelin lopputulos tietysti harmittaa kovasti. On kuitenkin ilo huomata, että Suomi on edelleen todellinen jääkiekkomaa, ja Leijonat pystyy harvinaisella tavalla luomaan koko kansaa liikuttavia ilmiöitä, totesi MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvo C Moren tiedotteessa.

Kisat kuitenkin jatkuvat ilman Suomeakin. Lauantaina pelataan välierät. Ruotsi ja USA kohtaavat kello 16.15, ja Kanada–Sveitsi alkaa kello 20.15.

Sunnuntain pronssiottelu alkaa kello 16.45 ja finaali kello 21.15. Ottelut näkyvät sekä MTV3:lla että C Moren kanavilla.

–Lauantain toisessa välierässä ja sunnuntain finaalissa on pitkät erikoislähetykset otteluiden alla myös MTV3-kanavalla, Karvo lupaa.

MTV ja C More näyttävät jääkiekon MM-kisat ainakin kevääseen 2023 asti.