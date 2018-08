Miksi suomalaiset ralliässät eivät menesty pikitiellä?

Vesa Laakso Aamulehti

Rallin MM-sarja jatkuu viikonloppuna Saksan asvalttirallilla. Suomalaiset ovat perinteisesti menestyneet heikosti asvalttikisoissa, sillä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vain Tommi Mäkinen ja Jari-Matti Latvala ovat pystyneet voittoihin kestopäällysteellä.

Latvalan voitot tulivat Alsacessa 2014 ja Korsikalla 2015, kun Sebastien Ogierilla oli teknisiä ongelmia.

Syynä heikkoon menestykseen on, että Suomessa on ajettu poikkeuksetta vain sorakisoja.

–Perinteisesti Suomessa on oltu soraspesialisteja, eikä ole treenattu asvalttikisoja, rallimanageri Timo Jouhki pohti tilannetta.

Ajotyylissäkin on isoja eroja soralla ja asvaltilla, jolla jarrutusmatka on jopa puolet lyhyempi, kun kaarteissa pito ja sitä kautta vauhti on huomattavasti kovempaa.

–Se on semmoista sormenpäillä ajamista, kun mennään renkaan pidon rajamailla, mutta luisussa ei saa asvaltilla mennä, Esapekka Lappi on kuvaillut.

Karting-taustan omaava Lappi on väläytellyt vauhtiaan myös asvaltilla, mistä osoituksena Korsikassa bonuspätkän kärkiaika. Myös Latvala on kehittynyt uransa varrella juuri pikitiellä ajamisessa.

–Jari-Matti ajaa itse asiassa tänä päivänä paremmin asvaltilla kuin soralla, Jouhki yllättää.

Toyotan suomalaiskaksikko pääsee ainakin mittamaan viikonloppuna vauhtinsa, sillä tallikaveri Ott Tänak voitti viime vuonna Saksassa.

Hyppy tuntemattomaan

Nuoremmasta polvesta niin ikään karting-taustainen Teemu Suninen debytoi WRC-autolla asvaltilla Saksassa.

–Tämä on iso hyppy tuntemattomaan. En tiedä vielä mitään näiden autojen ajamisesta tällä alustalla, joten minulla on varmasti paljon oppimista, Suninen ennakoi haastavaa kisaa.

Saksassa olosuhteet ovat vaikeat, kun teknisillä teillä rengasrikon vaara on suuri. Pienenkään virheeseen ei ole varaa.

–Tietä reunustavat betoniporsaat ja surullisen kuuluisat Hinkelsteinit, jotka ovat tarkoitettu estämään panssarivaunujen luisumisen tieltä, WRC2-autolla ajava Kalle Rovanperä kuvaili haasteita.

Rovanperä on ajanut aiemmin Italiassa muutamissa kansallisissa asvalttikisoissa. Jouhkin mukaan luonnonlahjakkuudella on eniten kehitettävää juuri tällä osa-alueella.

–Se, mikä häneltä eniten puuttuu, on asvalttiajo. Mietinnässä on, jos Kalle ajaisi tänä vuonna MM-ohjelman lisäksi vielä kansallisen kisan Italiassa asvaltilla.

Harjoittelu tekee tässäkin asiassa mestarin.

–Suomalaiset voivat näitä kisoja voittaa siinä missä sorallakin, mutta se on vain kokemuksen puutetta, Jouhki tiivistää.