Miksi Norja rohmuaa hiihtomitaleja jokaisissa arvokisoissa? Löysimme neljä vuotta sitten syyn oslolaisesta rokkibaarista

Mikko Gynther Aamulehti, Oslo

Tämä juttu julkaistiin alun perin Aamulehden olympialiitteessä 2. helmikuuta 2014 ennen Sotshin olympialaisia. Julkaisemme sen uudestaan Norjan yhdistelmähiihdossa nappaaman kolmoisvoiton kunniaksi.

Iiik! Heh!

Pientä poikaa naurattaa. Suksen alle juuttunut tennispallo muksautti hänet polvilleen.

Tarkoituksena on tökkiä suksilla tennispalloja eteenpäin. Siinä samalla tulee opittua suksen liu'uttaminen kuin vaivihkaa.

Sörkedalenissa puolen tunnin ajomatkan päässä Oslon keskustasta sijaitsevassa laaksossa on käynnissä talven ensimmäinen hiihtokoulupäivä. Aiemmin sitä ei ole voitu järjestää lumenpuutteen vuoksi. Lumi on satanut maahan kaksi päivää aikaisemmin.

Erilaisten lelujen avulla opettelusta tehdään niin hauskaa, etteivät lapset edes tajua oppivansa hiihtämään. Kaatuneen pojan vieressä yksi jos toinenkin nappaa nallekarhun syliinsä ja vie sen matkalle, hiihtäen.

Paikalla on noin 120 muuta päiväkoululaista ja 1–2-luokkalaista. He tulevat eripuolilta Osloa. Hiihtokoulun parkkipaikalla odottaa useampi linja-auto. Kun yksi ryhmä lähtee, toinen huristaa tilalle.

Hiihto ei ole pakollista, mutta koulu opettaa 2 000 oslolaiselle lapselle hiihdon alkeita viikoittain.

Kaikki alkaa kaatumisesta.

Joukosta kuuluu iloista kiljuntaa. Kukaan ei haukottele tylsyyttään. Avainsana on hauskuus.

Jukka Ritola

Lähellä Sörkedalenin hiihtokoulua kulkee latu. Jos ei ole tarkkasilmäinen, sitä ei huomaa. Latu on kapea, reilun metrin levyinen. Maa pilkottaa lumen alta. Siitä huolimatta latu on täynnä hiihtäjä. Kun vihdoin pääsee suksille, ei haittaa, vaikka latu ei olisi tip top.

–Tämä on ensimmäinen hiihtopäiväni Oslossa, sanoo Olav Vikören-Espenes.

Tätä ennen hän on hiihtänyt Beitostölenissä Keski-Norjassa yli 200 kilometrin päässä Oslosta.

Vikören-Espenes on 17-vuotias. Pipo paljastaa hänen kuuluvan Lyn-nimiseen urheiluseuraan. Ensimmäiset kilometrinsä hän hiihti kolmevuotiaana isänsä kanssa. Nyt hän harjoittelee jo 650 tuntia vuodessa.

Maailmanmestari Matti Heikkinen harjoitteli samanikäisenä 400 tuntia. Aikuisiällä huiput hikoilevat 800–900 tuntia vuodessa.

Vikören-Espenesin tavoite on olla mahdollisimman hyvä.

–Hiihtäminen aloitetaan nuorena hauskalla tavalla, ja sunnuntaisin tehdään hiihtoretkiä. Kun harjoittelu vakavoituu vanhempana, pohjat ovat kunnossa, hän kertoo ja jatkaa matkaansa kohti parkkialuetta.

Jukka Ritola

Sunnuntaiset hiihtoretket. Ne on helppo toteuttaa, kun Oslossakin voi ottaa sukset olalle, hypätä julkisiin ja löytää itsensä tovin päästä hulppeiden hiihtomaisemien keskeltä.

Kaikilla on kokemuksia hiihtoretkistä. Jopa hevareilla.

–Sanotaan, että norjalaiset syntyvät sukset jalassa. Se on osin totta. Itse olin suksilla kolmevuotiaana, Hallvar Opheim sanoo.

Hän istuu Rock In -baarin tiskillä Oslon keskustassa. Kello on viisi tiistai-iltana.

–Nykyään hiihdän 30 kilometriä kerran viikossa. Se on aika standardi täällä, Opheim jatkaa.

Tällaisella lenkillä kuluu kolme, neljä tuntia riippuen taukojen pituudesta.

Opheimin seurassa istuu Terje Kjeldsen. Molemmilla on tuoppi kädessä.

–Otamme pari olutta mukaan hiihtoreissuille. Puolessa välissä juomme yhden ja hiihdon jälkeen toisen. Tauolla tulee otettua myös napsu akvaviittia ja pala suklaata. Niistä saa buustia loppumatkalle, Opheim naurahtaa.

Akvaviitti on maustettua viinaa, suklaa on suklaata. Norjalainen Linie Aquavit on maailman vanhin myynnissä oleva akvaviitti. Sen historia yltää 200 vuoden päähän, pidemmälle kuin hiihdon.

Nämä miehet hiihtävät tyylillään, mutta hiihtävät joka tapauksessa.

Jukka Ritola

Samaan tiskiin nojailee kolme parrakasta ja pitkätukkaista miestä. Heidän hiihtoinnostuksensa lopahti vuosia sitten. Ian Slemming laskettelee. Hiihto on kuulemma tylsää.

–Monet pakotetaan aloittamaan hiihto, mikä on syvältä.

–Kun olin lapsi, isäni voiteli minulle huonot sukset, ja takanani lähtenyt otti minut heti kiinni, muistelee puolestaan Jan Johansson syytä harrastuksen lopettamiselle.

Johansson raapii partaansa ja hymyilee.

–Myllylä, Isometsä... Kenties moni ajattelee, että norjalaisetkin douppaavat, mutta ehkä me olemme siinä vain parempia kuin muut, hän räjähtää nauramaan.

Jukka Ritola

Keskiviikkoilta. Oslon keskustassa sade tulee osittain räntänä. Vähän ylempänä, kahdeksan kilometrin päässä Kjelsåsin kaupunginosassa tiputtaa lunta.

Kjelsåsissa asuu vajaat 5 000 ihmistä. Moni muuttaa tänne luonnon takia. On metsää, on Maridalsvannet-järvi. Sieltä tulee 80 prosenttia oslolaisten juomavedestä.

Ja on Kjelsås IL -urheiluseura.

Seuraan kuuluu noin 750 alle 20-vuotiasta hiihtäjää. Se on yksi maan suurimpia seuroja hiihtäjien määrällä mitattuna. Seurassa voi harrastaa myös jalkapalloa, käsipalloa, alppihiihtoa, koripalloa ja suunnistusta.

Monipuolista urheilemista suositaan mahdollisimman pitkään.

Erik Brandsdal on tämän seuran nuorille idoli, rock-tähti. Kolmesti maailmancupin osakilpailun voittanut Brandsdal, 27, on Kjelsåsin kasvatti. Hän valitsi hiihdon lopullisesti vasta 18-vuotiaana, kun jalkapallo jäi kakkoseksi. Brandsdal käy nykyäänkin Kjelsåsissa, kun kiireiltään ennättää. Nuoret imevät hänestä oppia.

Paikallisessa koulussa on 756 koululaista. Suurin osa heistä on seuran jäseniä.

–Meidän luokan 19 oppilaasta 15 hiihtää, joten aloitin itsekin, sanoo maaliskuussa 13 vuotta täyttävä Line Maltun Helland.

Juttu jatkuu faktalaatikon alla.

Fakta Norja–Suomi 17–20-vuotiaiden hiihdon mestaruuskisojen osallistujamäärät. Suluissa ensin miesten ja sitten naisten määrä. 2013 Norja: 689 (485, 204) Suomi: 235 (131, 104) 2012 Norja: 717 (504, 213) Suomi: 227 (133, 94) 2011 Norja: 631 (454, 178) Suomi: 276 (161, 115) 2010 Norja: 617 (444, 173) Suomi: 454 (265, 189) 2009 Norja: 607 (435, 172) Suomi: 333 (186, 147) 2008 Norja: 598 (438, 161) Suomi: 324 (188, 136) 2007 Norja: 595 (426, 170) Suomi: 281 (172, 109) Luvuissa ovat maalin asti hiihtäneet.

Jukka Ritola

Keskiviikko on odotettu ilta. Nyt järjestetään talven ensimmäiset hiihtokilpailut alle 15-vuotiaille. Tosin tällä kertaa kisataan jalan. Kun kisoista päätettiin, lunta ei ollut vielä tarpeeksi.

Ei tänne varmaan ketään tule, kun ei hiihtämäänkään pääse.

–Kisoissa on paikalla noin 500 nuorta, sanoo Rune Helland, Linen isä ja seuran urheilujohtaja kumoten epäilykset.

Kisapaikan viereisessä toimistossa ja kahvilassa alkaa käydä kuhina. Numerolaput tekevät kauppansa. Kisoissa ei oteta aikaa, mutta kisalappu tuo lapsille tarvittavan kilpailun tunnun. Helland selittää, että tarkoitus on saada hiihdon ja urheilun aloittamisen kynnys mahdollisimman alhaiseksi.

Toimiston seinillä on kuvia vanhoilta ajoilta, ja kaapissa seuran voittamia pokaaleita.

Nuoret vastaavat itse kahvilasta. Vohvelit maksavat 15 kruunua (1,8 euroa), kahvi 10 kruunua, mehu ja omenat 5 kruunua.

Seuran sisäiset kisat järjestetään kolmesti talvessa. Norjalainen puhelinoperaattori Telenor sponsoroi vastaavanlaisia kisoja ympäri maan.

Seurat toimivat itsenäisesti. Hiihtoliitto jakaa valmennuksellisia neuvoja, mutta ei rahaa. Kjelsåsin hiihtojaoston budjetti on noin 360 000 euroa. Siitä kolmasosa saadaan sponsoreilta, kolmasosa kaupungilta ja loput kisa- ja jäsenmaksuista.

–Harva sponsori vaatii jotain takaisin. Osa haluaa esimerkiksi hiihtokouluja tai -luentoja, sanoo hiihtojaoston johtaja Eivind Selvig.

Kjelsåsissa toimii seitsemän palkattua hiihtovalmentajaa, mutta valmennus ei ole heille leipätyö. Lisäksi nuoria ohjaa 85 palkatonta valmentajaa. He ovat usein seurassa urheilevien lasten vanhempia ja ex-hiihtäjiä. Kaikki valmentavat yhteisen filosofian mukaisesti ja saavat oppia asiantuntijoilta.

Jukka Ritola

Rune Helland asuu kirjaimellisesti kivenheiton päässä kisapaikalta. Hänen olohuoneensa ikkunasta näkyy innokas lapsijoukko. Nuoria tulee paikalle sitä mukaan, kun ensimmäiset jo kirmaavat metsään.

Helland on asunut tässä talossa 14 vuotta, joten ladut ovat tulleet tutuiksi. Niitä pitkin voi kuulemma hiihtää vaikka Suomeen asti. Helland on sitä sukupolvea, jolle harjoittelu ei tarkoittanut yhtä kuin hauskuus.

–Sain hiihtostipendin Yhdysvaltoihin, ja kun tulin tänne valmentajaksi vuonna 2000, trendi alkoi olla, että nuorempien harjoittelun pitää olle leikkimielistä.

Hellandin lapset Line ja Kristin saapuvat kotiin seitsemän kilometrin hiihtolenkiltä. Kristin on kaksi vuotta siskoaan nuorempi. Line sanoo, että he ovat hiihtäneet tänä talvena jo 400 kilometriä.

–Tuolla vuorilla, sinne on noin kahden tunnin ajomatka, Line kertoo.

Paikalla on myös 13-vuotias Håkan Sturöd äitinsä Anne Borgen Sturödin kanssa. Håkanilta on turha kysyä, milloin hän hiihti ensimmäisen kerran.

–Hän sai sukset joululahjaksi jo ennen 2-vuotissynttäreitä, äiti muistelee.

Håkan harjoittelee viitenä, kuutena päivänä viikossa puolitoista tuntia kerrallaan. Sunnuntaisin hiihtolenkit saattavat venyä kolmetuntisiksi. Päälle tulee suunnistus.

–Haluan olla maailman paras, Håkan sanoo, eikä ilme värähdä.

Kello on 20. Kaksi tuntia aiemmin alkanut juoksukilpailu on juuri päättynyt.

Lunta tulee taivaan täydeltä.

Tämä kansa pääsee tekemään myös Oslossa sitä, mitä se on syntynyt tekemään.

Hiihtämään.

Jukka Ritola

Olympiakisoista 11 hiihtomitalia – liitto huolestui

Norjassa hiihdon suosio oli laskussa 1990-luvulla. Etelä-Norjassa oli vuosikymmenen alussa kolme lumetonta talvea, mikä vähensi harrastajia. Lisäksi moni nuori otti alleen mieluummin lumilaudan kuin sukset.

Norjan hiihtoliitto kääri hihat vuonna 2002. Aloitettiin projekti, joka tähtäsi siihen, että hiihto palaa suosituimmaksi lajiksi nuorten keskuudessa.

Varsinaisesta kriisipalaverista ei voida puhua. Norja voitti 2002 olympiakisoissa 11 hiihtomitalia. Se jäi ilman mitalia vain kahdessa lajissa. Silti liitto oli huolestunut lajin perustuksista.

–Emme ole vielä samalla tasolla kuin 1980-luvulla, jolloin laji oli erittäin suosittu. Olemme kuitenkin selkeästi suurin yksilöurheilulaji jäsenmäärillä mitattuna, Norjan hiihtoliiton kehityspäällikkö Per Nymoen mainitsee.

Liitto teki muutoksia kisajärjestelmään ja harjoitteluun. Erityisesti se muutti harjoituksia, joita tehtiin aivan nuorimmille.

–Ennen ajateltiin, että 12-vuotiaiden pitää harjoitella samalla tavalla kuin aikuisten, toki vähemmillä tuntimäärillä. Nyt nuoremmat eivät kopioi vanhempia, vaan harjoittelusta on tehty hauskempaa, siinä ei edes ajattele että harjoittelee.

Kolme vuotta sitten (2011) liitto aloitti jälleen uuden projektin. Tuloksena syntyi kaksi kirjaa, joissa tiivistetään yhteinen valmennusfilosofia aivan nuorimmista aikuisiin: miten harjoitella ja kuinka paljon milloinkin. Lisäksi useat ex-mestarit kertovat kirjoissa omista harjoitteluvuosistaan.

Filosofian ydin on porraskaavio: mitä nuorempi olet, sitä vähemmän hiihtoa ja sitä enemmän muuta liikuntaa tarvitset.

Tuota filosofiaa Nymoenin alaiset levittävät eri puolille Norjaa. Lisäksi liitto organisoi seminaareja, joihin kutsutaan valmentajia ympäri maan. Paikalla olleet vievät sanaa eteenpäin alueillaan.

–Harjoittelun periaatteet ovat samat kuin ennen. Hiihto on kestävyys-, voima- ja tekniikkaharjoittelua. Kyse on siitä, miten houkutellaan lapset mukaan lajin pariin, Nymoen sanoo.

Norjassa siinä on onnistuttu.