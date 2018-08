Miksi Lauri Markkasen kaltaiset jätit eivät torju palloja tolppien välissä?

Vesa Laakso Aamulehti

Jalkapallossa maalivahdille on perinteisesti riittänyt, että pysäyttää pallot tolppien välissä. Siinäkin riittää haastetta, sillä maali on 2,44 metriä korkea ja 7,32 metriä leveä, joten torjuttavaa alaa on reilut 17 neliötä.

Se vaatii luonnollisesti kokoa, joten huippuvahdit ovat järjestäen päälle 190-senttisiä. Mutta miksi tolppien välissä ei ole nähty Lauri Markkasen kaltaista jättiatleettia?

–Jalkapallossa pitää päästä myös alas nopeasti, joten näkisin, että se on syy miksi 210-senttiset eivät ole putkahtaneet läpi. Muutamaa olen päässyt seuraamaan Belgiassa. Valtava koko on liian rajoitteista toiseen suuntaan, MLS-liigan San Jose Earthquakesin maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen pohtii.

–Olisi hienoa nähdä jonain päivänä semmoinen kaveri, jolla yhdistyvät koko, liikkuvuus, nopeus, koordinaatio ja kaikki.

Maalivahtien siirtosummat ovat nousseet pilviin, kun vaatimukset ovat nousseet. Pitkään listaan on viime vuosina lisätty entistä tärkeämpänä osana jalalla pelaaminen, kun maalivahdit toimivat liberon roolissa.

–Maalivahdin pallolliset suoritukset eivät ole kuitenkaan teknisesti kauhean vaativia, vaan enemmänkin pitää tietää, mitä tekee milloinkin, Nieminen luonnehtii.

Omassa valmennusfilosofiassaan Nieminen lähteekin teknisten suoritusten sijasta tilanteen tunnistamisesta.

–Pelitilannetta pilkotaan pienemmiksi paloiksi, millaisia asioita pitää havainnoida ja mikä on ratkaisumalli kuhunkin tilanteeseen. Sitten tulevat fyysiset liikkeet, koordinaatio ja nopeus. Ja lopussa tekninen torjuntasuoritus. Kaikki tämä on saatava kentälle harjoitteiksi.

Suomesta on tullut perinteisesti huippuvahteja Antti Niemestä Jussi Jääskeläisen. Maajoukkueen nykyinen ykkösvahti Lukas Hradecky kuuluu myös pelipaikkansa eliittiin, mutta Nieminen on huolissaan siitä, että kotimaan pääsarjassa on vähän suomalaisia ykkösvahteja.

–Suomalaiset huippuvahdit tulevat melkein samasta osoitteesta, jossa on kunnon maalivahtivalmennusta, Nieminen sanoo ja antaa kehuja Jarkko Tuomistolle.

–Asioita voitaisiin varmasti Suomessa tehdä vielä huomattavasti paremmin. Ja onneksi on tehty paremmin, kun mukaan on tullut nuoria maalivahtivalmentajia, jotka ovat asiaan vihkiytyneitä.