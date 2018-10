Mika Häkkinen palasi F1:n rattiin – "Tuntuu kuin eiliseltä"

STT Suzuka

Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari, viime viikolla 50 vuotta täyttänyt Mika Häkkinen palasi F1-radalle perjantaina Suzukassa. Häkkinen ajoi McLarenin MP4-13-autoa, jolla hän 20 vuotta sitten voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa samalla radalla. Asiasta raportoi muun muassa Autosport.

Häkkisen paluu McLarenin rattiin liittyy Suzukassa vietettävään merkkipäivään. Tämän viikonlopun F1-kisa on kautta aikain 30. Japanin GP Suzukassa, ja Häkkisen McLaren sekä muita historiallisia F1-ajokkeja nähdään radalla viikonloppuna juhlistamassa tasavuosia.

Perjantaina Häkkinen ajoi lyhyen aikaa, mutta hänen on tarkoitus ajaa myös lauantaina ja sunnuntaina – jos sateet eivät estä.

Häkkisen perjantaiajoon mahtui yksi pieni erhe. Se johtui hänen mukaansa siitä, että varikkosuoran sisäänkäynti on nykyisin eri paikassa kuin silloin ennen.

–Voitte kuvitella miltä tuo ajo tuntui, varsinkin tällä radalla. Tämä on upea rata, ja niin paljon uskomattomia muistoja, kuten mestaruuden voittaminen Michael Schumacheria vastaan, Häkkinen hehkutti Autosportille.

–Totta kai tämä tuntuu kuin eiliseltä. Se on loogista, koska tuo muisto on niin syvään juurtunut.

Häkkinen myönsi kuitenkin, että niin monen vuoden jälkeen F1-auton vauhti tuntui aika lailla järisyttävältä. Jopa kahden vuosikymmenen takaisen mallin.

–G-voimat ovat niin vahvat. Auto on niin nopea, että mietit, miten on mahdollista saada autosta niin hyvä? McLarenin suunnittelijat tekivät mahtavaa työtä, kun he rakensivat tuon auton minulle.

Häkkinen ei koskaan ajatellut ajavansa F1-autoa viisikymppisenä.

–En todellakaan, mutta sen sanon, että hienoa olla täällä.