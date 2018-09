Miesten maratonilla tehtiin uusi maailmanennätys

Kenialainen Eliud Kipchoge juoksi Berliinin maratonin aikaan 2.01,40, joka on uusi maailmanennätys.

33-vuotias kenialainen paransi ME:tä yli minuutilla. Edellinen ennätys oli kenialaisen Dennis Kimetton 2.02,57, joka syntyi vuonna 2014.

Kipchoge ylitti 15 kilometrin väliaikapisteen ajassa 43 minuuttia ja 38 sekuntia, ja pian sen jälkeen kaksi kolmesta kenialaisen kirittäjästä joutui lopettamaan leikin kesken.

Jäniksistä Jophat Boit jaksoi Kipchogen kanssa yli puolenvälin, joka ylittyi ajassa 1.01,06. 25 kilometrin kohdalla myös Boit joutui toteamaan vauhdin liian kovaksi. Kipchoge kuitenkin piti järisyttävää vauhtia yllä yksinkin.

–En pysty kuvailemaan tunteitani, Kipchoge sanoi.

–Viimeiset 17 kilometriä olivat todella vaikeita, mutta olin todella hyvin valmistautunut juoksemaan omaa kisaani.

