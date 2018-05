Mestarien liigan finaalissa kohtaa kaksi historiallisen tehokasta trioa – Cristiano Ronaldo on silti ylitse muiden

Lauri Lehtinen Aamulehti

Liverpoolin hyökkääjät Mohamed Salah, Sadio Mane ja Roberto Firmino nousivat kuluvalla kaudella historiankirjoihin. Punaisten kolmikko viimeisteli yhden kauden aikana yhteensä 29 maalia Mestarien liigassa. Se on sarjan uusi ennätys.

LIVERPOOL

Tuoreet ennätysnikkarit

Liverpool on voittanut Mestarien liigan viidesti. Viimeisin voitto on vuodelta 2005.

EPA/ZUMA PRESS

Mohamed Salah

Ennätyskaudella 2017–18: 10 maalia Mestarien liigassa. Liverpool maksoi Salahista 42 miljoonaa euroa viime kesänä, mutta on ollut joka pennin arvoinen. Valioliigan maalikuningas (32 osumaa) on ollut iskussa myös Mestarien liigassa. Mestarillisin esitys nähtiin välierien ensimmäisessä osaottelussa AS Romaa vastaan. Egyptiläinen sai Anfieldin hurmokseen kahdella maalillaan ja syöttämällä kaksi lisää.

Rooli lauantaina: Lähtökohtaisesti aloittaa oikealla laidalla, mutta haastaa liikkeellään ja taidoillaan koko Realin puolustusta. Pystyy pallon kanssa uskomattomiin temppuihin kovassakin vauhdissa. Mies, joka Realin on ehdottomasti pysäytettävä.

Sadio Mane

Ennätyskaudella: 9 maalia. Senegalilainen on jatkanut siitä, mihin jäi viime kaudella. Mestarien liigan tähtihetki osui neljännesvälieriin: teki hattutempun Porton verkkoon ensimmäisessä osaottelussa.

Rooli lauantaina: Haastaa puolustajia vasemmalla laidalla räjähtävällä nopeudellaan. Pystyy hankkimaan vastustajille rikkeitä.

Roberto Firmino

Ennätyskaudella: 10 maalia. Oli viime kesänä luomassa Liverpoolin hyökkäyskolmikon saumatonta kemiaa. Antoi pelinumeronsa 11 Salahille, joka oli vasta tullut joukkueeseen, ja toivotti hänet näin tervetulleeksi. Brassi on raatanut ja pelannut monipuolisesti, mutta myös viimeistellyt ja syöttänyt tukun maaleja. Salahin tavoin tehot 2+2 ensimmäisessä AS Roma -ottelussa.

Rooli lauantaina: Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp on nimennyt Firminon "joukkueensa tärkeimmäksi pelaajaksi", sillä hän on Liverpoolin korkean prässäämisen tukijalka. Aiheuttaa pallottomana harmaita hiuksia Realin puolustajille.