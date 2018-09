"Mestarien liiga on jalkapallon Disneyland" – tiistaina tarjolla huippupelejä: Liverpool kohtaa PSG:n, Inter Milan Tottenhamin ja Barcelona PSV:n

Jalkapallon Mestarien liigan kausi käynnistyy tällä viikolla. Tiistaina ohjelmassa on heti kuumia yhteenottoja.

Kotimaansa liigoissa loistavan startin saaneet Liverpool ja PSG mittelevät paremmuudesta C-lohkon kamppailussa englantilaisten kotikentällä Anfieldillä Liverpoolissa. Molemmat joukkueet ovat voittaneet omissa liigoissaan viisi ensimmäistä peliään.

Liverpool venyi viime kaudella aina Mestarien liigan finaaliin, jossa Espanjan jätti Real Madrid osoittautui kuitenkin liian vahvaksi. Ranskalainen raharikas PSG puolestaan on hakenut menestystä eurooppalaisella huipulla viime vuodet, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin. Pariisilaisseura yrittää valloittaa eurokentät tällä kaudella saksalaisluotsi Thomas Tuchelin alaisuudessa. Liverpoolia valmentaa toinen saksalainen Jürgen Klopp. Molemmilla on Dortmund-menneisyys, sillä Tuchel seurasi Kloppia mustakeltaisten peräsimessä jälkimmäisen siirryttyä Liverpooliin vuonna 2015.

Ennakkoarvioissa Liverpool on nostettu ottelun suosikiksi, mutta Klopp yrittää vierittää suosikin paineet PSG:n niskaan.

–PSG:n joukkue on rakennettu nimenomaan Mestarien liigan voittamista varten. Se on yksi kilpailun suosikeista, Klopp sanoi.

–Pelaamme Anfieldillä ja toivomme että se on meidän etumme, mutta tarvitsemme kaiken avun minkä voimme saada.

