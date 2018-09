Mercedes-pomo ei puhunut palturia – Lewis Hamilton on toistamassa huiman tempun, joka on viime vuosilta tuttu

Mikko Gynther Aamulehti

Lewis Hamilton on tekemässä sen taas. Kun F1-kausi kaartaa loppusuoralle, Hamilton kiristää tahtia, muut hyytyvät. Hamilton on kuin maratoonari, jolla on vauhtireserviä jäljellä vielä viimeisillä kilometreillä. Se jättää muut taistelemaan hoiperrellen himmeämmistä sijoituksista.

Hamilton juhli voittoa Singaporessa sunnuntaina. Hän on voittanut viidestä edellisestä kilpailusta neljä ja oli siinä yhdessäkin toinen. Noiden kilpailujen aikana Hamilton on noussut MM-sarjan toiselta sijalta kärkeen 40 pisteen erolla Sebastian Vetteliin.

Kaava on tuttu viime vuosilta.

Vuosi sitten Hamilton voitti kesätauon jälkeen kuudesta kilpailusta viisi, oli kerran toinen ja nousi Vettelin ohi mestariksi.

Vuonna 2015 Hamilton voitti kesätauon jälkeen jälleen kuudesta kilpailusta viisi ja karkasi Nico Rosbergilta mestaruuteen.

Vuonna 2014 Hamilton voitti kauden seitsemästä viimeisestä kilpailusta kuusi, oli kerran toinen ja nousi Rosbergin ohi mestariksi.

Loppurutistus oli kova myös vuonna 2016, mutta kauden neljän viimeisen kilpailun voittaminen nosti Hamiltonin vain viiden pisteen päähän mestaruuden vieneestä Rosbergista.

–Lewiksesta tulee näihin aikoihin vuodesta kone. Hän nostaa itsensä sellaiselle tasolle, että sitä on mahtava seurata, Mercedeksen tekninen johtaja James Allison sanoi Singaporessa ja oli täysin oikeassa.

Hamiltonin huikea syysvire on heijastunut niin viime kuin tällä kaudella tallikaveri Valtteri Bottakseen. Bottas on molempina vuosina pystynyt taistelemaan Hamiltonin kanssa tasaisesti kauden ensimmäisen puoliskon, mutta jäänyt pahasti britin varjoon jälkimmäisellä puoliskolla. Se näkyy erityisesti aika-ajoissa, joissa Bottaksesta ei ole enää ollut haastamaan Hamiltonia. Siten tulostaso myös kilpailuissa on laskenut.

Hamiltonin suoritukset erityisesti kahdessa edellisessä kilpailussa ovat olleet huikeita, mestarillisia. Britti on ollut läpi kauden virheetön, mutta viime kilpailuissa hän on myös pystynyt ajamaan taitojensa äärirajoilla.

Erityisesti Singaporen katuradan piti olla paikka, jossa alkaa Vettelin vastaisku. Ei alkanut. Hamilton tarjosi tyrmäävän iskusarjan.

Hamiltonin paalupaikkakierros lauantaina oli yksi viime vuosien huikeimmista. Kilpailussa hänellä ei ollut mitään hätää, koska edellä ajavan seuraaminen – saati ohittaminen – oli tuskallisen vaikeaa.

Hamiltonin hermo on kestänyt, Vettel ja Ferrari ovat murtuneet.

Yhdistelmä Vettel–Ferrari on ollut nopea, mutta liian virhealtis. Sunnuntaina Vettel ajoi fiksusti, eikä ottanut liian suuria riskejä, kun hän taisteli kolariherkän Max Verstappenin kanssa. Kun saksalainen teki oman osuutensa moitteetta, talli epäonnistui. Vettelin haaveet kolmossijaa paremmasta tuloksesta haihtuivat ilmaan Ferrarin laatiman huonon taktiikan takia. Ultrapehmeiden renkaiden valinta, kun 61 kierroksesta oli ajettu vain 14, oli väärä. Vettelistä ei ollut sen jälkeen uhkaamaan Hamiltonia tai edes Verstappenia, joilla oli pehmeät renkaat.

Tällä tahdilla kahden suuren mestarin tittelikamppailu lässähtää viime metreillä Hamiltonin ylivoiman edessä.