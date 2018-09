McLarenin kumpikin kuljettaja vaihtuu ensi kaudeksi – Fernando Alonson varjoon jääneen belgialaisen tilalle tulee nuori britti

Mikko Gynther, STT Aamulehti

Belgialainen F1-kuljettaja Stoffel Vandoorne ei kuulu McLarenin ensi kauden suunnitelmiin ja lähtee tallista tämän kauden jälkeen, talli tiedotti maanantaina. Vandoorne, 26, on ajanut 34 kilpailua vuodesta 2016 lähtien.

–Vaikka emme ole saavuttaneet toivotunlaista menestystä, olen todella nauttinut kahdesta viime vuodesta McLarenilla ja minulla on hyvät välit jokaisen tiimimme jäsenen kanssa. Olen kiitollinen mahdollisuudesta, jonka talli antoi viiden vuoden aikana, jo vuonna 2013 McLarenin organisaatioon liittynyt Vandoorne sanoi.

Vandoorne on jäänyt McLarenilla pahasti kaksinkertaisen maailmanmestarin Fernando Alonson varjoon. Tällä kaudella Vandoorne on kerännyt kahdeksan MM-pistettä ja on sarjassa kuudentenatoista. Alonsolla pisteitä on 44. Vandoorne on hävinnyt Alonsolle kaikissa aika-ajoissa tällä kaudella eli 14 kertaa.

McLaren lähtee kauteen 2019 kahden uuden kuljettajan voimin, koska Alonso lopettaa formula ykkösissä kuluvan vuoden lopussa.

Perinteisen brittitallin kuljettajat ensi kaudella ovat espanjalainen Carlos Sainz ja britti Lando Norris. Sainz siirtyy McLarenille Renault-tallista. Hänen siirtonsa vahvistettiin jo aiemmin. McLaren tiedotti Norrisin pestaamisesta tänään.

Norris täyttää marraskuussa 19 vuotta. Hän kuuluu McLarenin nuorten kuljettajien kehitysohjelmaan. Norris voitti F3-sarjan mestaruuden 2017. Hän on F2-sarjassa tällä hetkellä toisena.