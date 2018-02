Markus Nenonen siirtyi Tapparaan helmikuun alussa – Ja odotti maalihanojen avaamista entisen seuransa kohtaamiseen asti

Mika Pukkinen Vaasa

Tapparan ja Sportin keskinäisten ottelujen voitot kaudelta olivat ennen tiistai-illan koitosta 3–2 Tapparan hyväksi, mutta kaksi näistä voitoista oli tullut vasta varsinaisen peliajan jälkeen.

Tälläkään kertaa Tappara ei päässyt helpolla vierasreissullaan Vaasaan. Vaikka Sportin riveistä on lähtenyt lukuisia kärkipelaajia, joutuivat tamperelaisvieraat kamppailemaan tosissaan täydestä pistepotista. Päätöserässä Niko Mikkolan nimiin merkityllä hitusen onnekkaalla osumalla tamperelaisvieraat korjasivat kuitenkin täyden pistepotin lukemin 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

Kirvesrintojen ajatukset taisivat olla ottelun alussa vielä tauolla. Kotijoukkue oli läpi erän pelin päällä, ja Tapparan parhaat maalipaikat syntyivät erän puolivälin jälkeen saadulla ylivoimalla. Sport oli iskeä ottelun avausosuman jo ensiminuuttien aikana, mutta tamperelaiset siivosivat kiekon lähes maaliviivalta. Ensimmäiselle erätauolle kotijoukkue poistui 1–0-johdossa.

–Ensimmäiset vaihdot olivat ok. Avauserässä sellainen 15 minuuttia pelasimme huonoa puolustuspeliä. Ei yksilötasolla, mutta viisikkopeli oli huonoa. Koko ajan keskusta aukesi, vastustaja pääsi suoraan kohti meidän pakkeja ja painetta saatiin pakkiemme taakse, Tappara-luotsi Jukka Rautakorpi avasi avauserän ongelmia.

Aloituksissa moikkailtiin

Toiseen erään Tappara tuli uudella ilmeellä, joka tuotti heti tasoituksen. Kirvesrintojen avausmaalista vastasi Sportista Tapparan riveihin helmikuun alussa siirtynyt Markus Nenonen. Nenoselle maali oli ensimmäinen Tappara-paidassa. Aiemmat neljä ottelua kirvesrinnoissa olivat tuottaneet kaksi syöttöpistettä. Alkukauden aikana hän viimeisteli Sportin riveissä 17 täysosumaa.

Nenonen on tunnettu hyvästä laukauksestaan, mutta tällä kertaa mies sohaisi kiekon rystyllä Sport-rysään.

–Siinä osui kaikki kohdalleen. Taisi mennä längeistä jäätä pitkin sisään. Oli hieno juttu saada avausmaali Tapparassakin, Nenonen kertasi.

Hän ehti pelin edetessä vaihtamaan ajatuksia myös vanhojen joukkuekavereidensa kanssa.

–Varsinkin aloituksissa joku moikkasi tai sanoi, että kohta tulee kovaa. Vähän aina keskusteltiin, mutta ihan hyvin tuolta selvisi pois, Nenonen hymyili.

Kuvioita käyty paljon läpi

Sport uusi johtonsa pian Nenosen maalin jälkeen. Vaasalaiset pääsivät kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen, jonka päätteeksi Joel Kiviranta viimeisteli Antti Kalaputaan tarjoilusta. Tapparan tasoitus tuli kuitenkin pian Mikko Lehtosen laukauksella aloituspisteen kaarelta.

Heikosti viime ottelujen aikana toiminut Tapparan ylivoima ei tuottanut kahdellakaan ylivoimalla maalia, joskin maalintekopaikkoja se onnistui luomaan.

–Olen tullut uutena ylivoimaan mukaan, joten kuvioita on kyllä käyty aika paljon läpi. Maaleja emme ole saaneet, vaikka itsellänikin on ollut vetopaikkoja aika paljon. Pitää kiinnittää jatkossa enemmän huomiota kuteihin, niin kyllä ne alkavat sisään menemään, Nenonen luottaa.

Tapparalla on jäljellä vielä viisi ottelua runkosarjaa, mutta se on tällä hetkellä vahvasti kiinni kotiedussa puolivälieriin. Sillä on vielä mahdollisuus nousta runkosarjan toiselle paikalla, jossa TPS majailee neljän pisteen päässä. Turkulaiset ovat tosin pelanneet yhden ottelun Tapparaa enemmän.

Sarjapisteistä taistellaan seuraavan kerran paikallisottelussa Ilvestä vastaan perjantaina.