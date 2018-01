Markkanen jälleen Chicagon kovimpia pisterohmuja, ohitti Möttölän ennätyslukemat – Bulls koki tappion Milwaukeelle kotikentällään

Koripallon NBA:ssa suomalaispelaaja Lauri Markkasen Chicago Bulls joutui nöyrtymään kotikentällään Milwaukee Bucksille. Milwaukee voitti pistein 110–96.

Reilut 32 minuuttia peliaikaa saanut Markkanen huhki taas ahkerasti pisteitä seuralleen ollen Chicagon toiseksi paras pistemies. Markkanen heitti 17 pistettä, otti kymmenen levypalloa ja teki kaksi koriin johtanutta syöttöä. Enemmän pisteitä teki vain Denzel Valentine, joka heitti 18 pistettä.

The Finnisher!



Check out the photo, too ⤵️ pic.twitter.com/BcCfqMMq2Q