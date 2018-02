Marjamäki perusteli puolustajavalintaansa: "40 maalia plussalla viime keväästä tähän päivään"

Juha Luotola Gangneung

Päävalmentaja Lauri Marjamäki nappasi neljä pelaajaa Leijonien olympiajoukkueeseen kauden kahdessa maajoukkueturnauksessa pelanneen ringin ulkopuolelta.

Perjantaina hän perusteli Etelä-Korean Gangneungissa, mitkä tekijät nostivat Tommi Kivistön, Juuso Hietasen, Oskar Osalan ja Jonas Enlundin lopulliseen olympiaryhmään.

Mielenkiintoisin perustelu kuultiin Jokerit-puolustaja Kivistön kohdalla.

–Kivistö on ottanut ison stepin. Viime keväänä hänen plusmiinussaldonsa oli –20 Jekaterinburgissa, nyt se on +20 Jokereissa. Eli 40 maalia keväästä plussalla. Peli on parantunut selkeästi, Marjamäki sanoi.

Arvokisoja ennenkin kolunneen Kivistön tehosaldo on todellisuudessa +19, jos ihan tarkkoja ollaan, mutta Marjamäen pointti oli hyvä. Lukema on kova ja ennen kaikkea huima parannus viime kauteen.

Osalaa ja erityisesti Hietasta moni osasi odottaa lopulliseen ryhmään niin sanotusti jonon ohi.

–Hietasella ja Osalalla oli pientä vammaa ennen Karjala-turnausta, eikä heidän pelinsä ollut joulukuun alla vielä siinä jiirissä, mitä odotettiin, Marjamäki kertoi.

KHL:ssa kovaa jälkeä tehneen Jonas Enlundin tehokkuudesta Marjamäki on maininnut aiemminkin.

–Enlund vaikuttaa erittäin hyvältä pelaajalta. Hän on pelannut Jarno Koskirannan kanssa Sibirissä yhdessä, joten siinä on myös tällaista parivaljakkoa ajateltu. Enlund on ollut viime aikoina ylivoimaisesti tehokkain meidän pelaajamme KHL:ssä.