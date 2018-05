Marika Teinistä uusi keulakuva suunnistukselle? Puolustusvoimilla iso rooli Euroopan mestarin taustalla

Tapio Neva

Suunnistuksessa yhdeksän maailmanmestaruutta vuosina 2006–2012 voittanut Minna Kauppi oli aktiiviaikoinaan lajiaan suurempi urheilupersoona. Rempseäluonteinen ja näyttävä suunnistaja oli tuttu näky naistenlehdissä ja television viihdeohjelmissa. Median mielenkiinto Kauppia kohtaan lisääntyi entisestään, kun hän alkoi seurustella Apulanta-yhtyeen rumpalin Sipe Santapukin kanssa.

Vuonna 2015 Minna Kauppi lopetti urheilu-uransa. Samalla suunnistus menetti keulakuvansa.

Kaikkien aikojen menestyneimmän ja kiinnostavimman suomalaissuunnistajan lopettaminen vähensi ja etenkin yksipuolisti lajin saamaa julkisuutta. Suunnistus palasi pelkäksi tulosurheiluksi.

Oululaista SK Pohjantähteä edustava Marika Teini voitti pari viikkoa sitten Sveitsissä Euroopan mestaruuden. Voisiko hänestä tulla lajin uudet kasvot Suomessa? Mitä se vaatisi?

Kysymys hymyilyttää Teiniä.

–Olen valinnut suunnistuksen lajikseni siksi, että saan olla yksin ja juosta metsässä.

–Ymmärrän, että itsensä tuotteistaminen on nykyaikaa, mutta olen kovin huono tuomaan itseäni esille. Palkintopallille nouseminenkin tuntuu pakolliselta pahalta.

Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäkikään ei näe kiinnostavuudessaan lajirajat ylittävän suunnistustähden merkitystä lajille elämän ja kuoleman kysymyksenä. Hän haluaa lähestyä Teinin EM-kultaa ensisijaisesti urheilullisesta näkökulmasta.

–Jos ajatellaan suomalaista huippu-urheilua kokonaisuutena, niin kansainvälistä menestystä ei ole viime aikoina liikaa tullut. Olemme hyvin iloisia, että suunnistuksessa olemme tässä onnistuneet.

Kaupin merkitystä lajille hän kuitenkin kiittelee.

–Jos kymmenen vuotta sitten maallikoilta olisi kysytty, mitä he tietävät suunnistuksesta, niin tyypillinen vastaus olisi ollut Jukolan viesti ja Minna Kauppi. Suunnistuksen imagolle Minnan menestys ja persoona olivat isoja juttuja.

–Oliko Minnan asemalla vaikutusta liiton talouteen? Pieneltä osin ehkä joo, mutta ennen kaikkea se toi Minnalle itselleen mahdollisuuden olla ammattiurheilija, Ilomäki arvioi.

Käytännössä myös Marika Teini elättää itsensä urheilemalla. Tulonmuodostus ei perustu kuitenkaan yritysten kanssa solmittuihin yhteistyösopimuksiin.

Teini aloitti tammikuussa kolmen vuoden pestin Puolustusvoimien liikunta-aliupseerina. Keskeinen osa hänen toimenkuvaansa on harjoittelu ja kilpaileminen mahdollisimman hyvällä menestyksellä. Oman valmentautumisen ohella Teini osallistuu Helsingin Santahaminassa sijaitsevan Urheilukoulun liikuntakoulutukseen.

–Ei yksilöurheilijalla voi Suomessa oikein tämän parempaa työpaikkaa olla.

Teini sai työpaikan siksi, että hän menestyisi urheilussa. Jos kysymyksessä olisi tulosvastuullinen työ, Teini olisi täyttänyt heittämällä työnantajan asettamat tavoitteet: Euroopan mestaruus heti toisella kvartaalilla.

Pestin saamisen oli kaksi perusedellytystä: piti olla huippu-urheilija ja varusmiespalvelus suoritettuna.

MEERI UTTI

Kun Teini jäi vuonna 2009 ilman opiskelupaikkaa, hän haki ja pääsi suunnistusmaajoukkueen silloisen kakkosvalmentajan Petterin Vuorisen yllyttämänä Puolustusvoimien Urheilukouluun Lahteen.

–Se oli kaikin puolin hyvä ratkaisu silloin. En mahtunut ikäni puolesta enää nuorten maajoukkueeseen, mutta en myöskään kuulunut vielä naisten maajoukkueeseen. Puolustusvoimien ryhmässä pääsin sotilaiden MM-kisoihin ja sain harjoitella ikäisteni miessuunnistajien kanssa eli itseäni kovemmassa seurassa, Teini muistelee.

Koska emme todennäköisesti saa lukea Teinin yksityiselämää käsitteleviä haastatteluita naistenlehdistä, niin kerrottakoon tässä keskeisimmät perusjuorut.

Teini asuu avoliitossa Olli-Markus Taivaisen kanssa. Myös Taivainen on maajoukkuetason suunnistaja, lisäksi hän on voittanut kolme maailmanmestaruutta hiihtosuunnistuksessa.

Yhteinen rasti löytyi jo 15-vuotiaana suunnistusrippikoulussa. Pariskunta asuu Joensuussa omistusasunnossa.

Teini on maalaistyttö, joka mieltää itsensä säkyläläiseksi, vaikka asui lapsena myös Eurassa. Kotitalolta oli matkaa Säkylän kirkonkylälle yhdeksän kilometriä.

Teinin isä on tehnyt työuransa paperitehtaalla ja äiti perhepäivähoitajana. Äidillä on suunnistustaustaa: hän on voittanut nuorten Suomen mestaruuden.

Lapsia perheessä on kuusi. Marika Teini on katraan toiseksi vanhin.