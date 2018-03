Marigold IceUnity nousi muodostelmaluistelun Suomen mestariksi – "Tämä SM-voitto on unelmien täyttymys"

Aamulehti, STT Helsinki

Helsingin Luistelijoiden Marigold IceUnity nousi vapaaohjelmalla muodostelmaluistelun Suomen mestaruuteen sunnuntaina. Joukkue lähti vapaaohjelmaan lauantaisen lyhytohjelman toiselta sijalta.

Teknisesti varma vapaaohjelma riitti ohittamaan Helsinki Rockettesin. Marigold IceUnity sai yhteispisteet 204,60, Rockettes 202,30.

–Meillä on kaudella ollut paljon epäonnea, mikä on herättänyt meidät terävöittämään tekemistämme. Tämä SM-voitto on unelmien täyttymys, summasi kapteeni Camilla Sundgren tiedotteessa.

Mestaruus tiesi samalla paikkaa huhtikuun MM-kilpailuihin Tukholmaan. Suomen toinen edustaja on mestarin jälkeen kauden parhaat pisteet luistellut Team Unique, joka sijoittui SM-jäällä kolmanneksi.

– Koskaan SM-pronssi ei ole tuntunut näin hyvältä, sanoi kapteeni Iines Saalasti.

Junioreiden Suomen mestaruuden vei Kaarinan Taitoluistelijoiden Dream Edges pistein 167,54. Tapparan Taitoluistelijoiden FireBlades sijoittui seitsemänneksi pistein 124,22.